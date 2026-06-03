Franco Colapinto se enfoca en las calles de Montecarlo, donde el sábado es una jornada relevante

Estrecho y sinuoso, con sectores emblemáticos como Sainte Dévote, la subida del Casino, la curva Fairmont, el Túnel y las chicanas del puerto, el circuito del Gran Premio de Mónaco resulta una de las fechas más relevantes del campeonato de Fórmula 1 y uno de los tres eslabones de la Triple Corona, junto a las 24 Horas de Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.

El trazado urbano de 3337 metros es el más corto del calendario y recibe un guiño de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que en su reglamento establece un mínimo de 3,5 kilómetros para la vuelta. Además, es el de menor velocidad promedio del Gran Circo: el año pasado, Lando Norris (McLaren) se impuso con una media de 155,296 km/h, en 78 vueltas.

Franco Colapinto transita las S del Puerto de Montecarlo; el argentino tendrá su segunda experiencia con la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco Glenn Dunbar - LAT Images

Franco Colapinto tendrá su segunda experiencia con la F.1 en el Principado, donde la carrera empieza a definirse, como en ningún otro escenario, en la prueba de clasificación. “Adelantar es tan complicado en este circuito que el sábado es probablemente el día más importante de todo el año”, reflexionó el pilarense, que en 2025 se clasificó 18° y finalizó en el puesto 13°, a dos vueltas del ganador.

Con las categorías teloneras participó cuatro veces: dos Sprint y dos grandes premios. Con la Fórmula 3, en 2023, se clasificó 5° y 8°, y terminó 4° y 8°; con la Fórmula 2, al año siguiente, largó 6° y 5°, y culminó 5° y 13°. En las últimas dos carreras compartió la pista con Andrea Kimi Antronelli (Mercedes), actual puntero del Mundial de Pilotos, Isack Hadjar (Red Bull Racing), Oliver Bearman (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Era otro auto, su segundo gran premio como piloto titular de Alpine y el recorrido marcó que fue una temporada ruinosa para la escudería. La nueva era, con el cambio de reglamento técnico y de motores –las normas se siguen ajustando, esencialmente las unidades de potencia- provocó un salto del equipo con sede en Enstone y las dos últimas citas, en Miami y Montreal, enseñaron la mejor versión de Colapinto.

En Canadá selló su mejor resultado en la F.1, con un sexto puesto, aunque el detalle es la mejoría que el argentino comenzó a marcar en las pruebas de clasificación, superando los dos cortes para lograr un casillero en la grilla entre los diez mejores y relegando a su compañero de garaje, Pierre Gasly. El cambio de paradigma, porque en las tres primeras estaciones del año el francés dominó la escena, convirtieron al pilarense en la referencia de Alpine, que montó un chasis nuevo, con suspensiones más blandas y los mismos componentes aerodinámicos en los dos A526 desde la visita a la primera de las tres citas que se desarrollarán en territorio estadounidense.

Franco Colapinto sonríe ante Flavio Briatore: el 27 de mayo, el argentino cumplió 23 años y festejó en París; el fin de semana correrá en Montecarlo, lugar de residencia Instagram @alpinef1team

“No estuvimos tan rápidos como en Miami y por eso tuvo más mérito entrar en la Q3, donde mi vuelta fue muy buena, porque estuvimos a tres décimas de los Racing Bulls [Liam Lawson y Arvid Lindblad]”, apuntó Colapinto, que el sábado en Montreal tuvo las mejores sensaciones y avisó: “Creo que en carrera estaremos competitivos. Todo el año tuve confianza, pero no tenía resultados y no me sentía cómodo. Estuve competitivo en los test y después, por alguna razón, perdí bastante performance en las tres primeras carreras. Ahora estamos de vuelta, muy firmes”.

Mónaco le tomará el pulso y el reto será responder con un auto que no tiene parámetros en los que medirse, porque los coches de nueva generación tendrán su primera experiencia en el circuito urbano. “El trazado callejero es uno de los más emocionantes para un piloto de carreras, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente en los autos de este año, que son más ligeros y ágiles”, relató el argentino, que el 27 de mayo cumplió 23 años.

En el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto ensayó el despegue con el séptimo puesto en el clasificador y siendo parte de la Q3 en la qualy; en Montreal reafirmó con su mejor cosecha de puntos en la Fórmula 1 CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El objetivo es nuevamente ser parte de la Q3 y finalizar el gran premio en la zona de puntos, dentro de los mejores 10 del clasificador. En Montreal, Colapinto revirtió un escenario adverso, porque por una falla eléctrica en la unidad de potencia –el piloto advirtió que no funcionaba el acelerador- le impidió participar de la única prueba libre del cronograma.

En Mónaco, el Gran Circo inicia la saga de nueve carreras en Europa y también retorna al formato tradicional de tres sesiones de prueba, la qualy y el gran premio. En cada salida los pilotos y los ingenieros deben exprimir el tiempo. “Podremos tomarle el gusto a la pista y ganar confianza sesión tras sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos para presionar al máximo”, se entusiasma quien logró su primer Q3 con Williams, en Bakú -su segunda carrera en la F.1- en 2024. En Azerbaiyán, ese mismo año, sumó por primera vez, tras arribar en el octavo lugar.

El festejo de Lando Norris, el último ganador en el Gran Premio de Mónaco: el británico es uno de los 14 pilotos que ganó en el Principado, tras señalar la pole, en las 20 últimas carreras ANDREJ ISAKOVIC - AFP

La estadística indica que para ganar en Mónaco no necesariamente hay que señalar la pole, aunque los tiempos modernos reflejan otra cosa: en los últimos 20 grandes premios, el vencedor partió desde el mejor cajón de largada 14 veces, y en 17 oportunidades quien se trepó a lo más alto del podio integró la primera fila.

El año pasado, la FIA creó la regla de dos detenciones obligatorias durante la carrera con la esperanza de crear diversos escenarios en cuanto a la estrategia para que se altere el orden que estableció la clasificación. Sin embargo, los que largaron desde las dos primeras filas finalizaron en la misma posición de partida: Norris, Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull Racing).

Olivier Panis largó 14to y firmó un triunfo épico en el Gran Premio de Mónaco de 1996; ese año tres autos cruzaron la meta y Ligier ganó por última vez en la Fórmula 1 Pascal Rondeau - Getty Images Europe

El dato desalentador pertenece a Leclerc, que fue el último poleman en abandonar, en 2021. La F.1 corrió 71 grandes premios en el Principado y 33 veces ganó el autor de la pole (46,47%); también, en 22 de esas 71 oportunidades, el poleman abandonó: 30,98%.

Veinte años atrás, Oliver Panis rompió todos los registros y se convirtió en el piloto que largó más retrasado –14°- y firmó el triunfo; el único en la historia fuera del top 10 de la qualy. Una insólita y rocambolesca carrera en la que llegaron a la meta solo los integrantes del podio. Fue la única victoria del francés en la F.1 en 158 grandes premios y la última de la escudería Ligier.