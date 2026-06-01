Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco, con Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se prepara para uno de sus GP más tradicionlaes como lo es el de Mónaco en el circuito de Montecarlo, cuya edición 2026 se realizará el fin de semana venidero con la participación del crédito argentino Franco Colapinto (Alpine).

La actividad comenzará el próximo viernes con las dos primeras prácticas. El sábado, en tanto, se realizará el último entrenamiento y desde las 11 (hora argentina) tendrá lugar la clasificación en la que los pilotos se ordenarán para la grilla de partida de la carrera del domingo a las 10.

Cronograma del GP de Mónaco

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 5 de junio

8.30: Práctica 1.

12: Práctica 2.

Sábado 6 de junio

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Domingo 7 de junio

10: Carrera.

IT'S MONACO BABY! 🇲🇨🙌



It's Race Week on the streets of Monte Carlo 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/TtWZDRTmYW — Formula 1 (@F1) June 1, 2026

El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tendrá menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión serán determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, la clasificación y la confianza del piloto suelen definir gran parte del fin de semana.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por sobre el local Charles Leclerc (Ferrari). Colapinto llegó 13° en la que fue una de sus mejores carreras del año, más allá de que no pudo sumar puntos.

El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en el Principado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025).

Tabla de ganadores del GP de Mónaco

Ayrton Senna (Brasil) - 6

Graham Hill (Gran Bretaña) / Michael Schumacher (Alemania): Cinco

Alain Prost (Francia) - 4

Stirling Moss (Gran Bretaña) / Jackie Stewart (Gran Bretaña) / Nico Rosberg (Alemania) / Lewis Hamilton (Gran Bretaña) - 3

Juan Manuel Fangio (Argentina) / Maurice Trintignant (Francia) / Niki Lauda (Austria) / Jody Scheckter (Sudáfrica) / David Coulthard (Gran Bretaña) / Fernando Alonso (España) / Mark Webber (Australia) / Sebastian Vettel (Alemania) / Max Verstappen (Países Bajos) - 2

Ayrton Senna es el piloto que más triunfos consiguió en el GP de Mónaco: 6

Antonelli, el líder absoluto de la F1 2026

El dominador de la temporada 2026 de la Fórmula 1 es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó cuatro de las cinco carreras que se desarrollaron hasta el momento porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El joven de 19 años tiene 131 puntos y le lleva 43 a su compañero George Russell, quien se quedó con el GP de Australia en Melbourne. Charles Lecler (Ferrari) acumula 75 unidades y Lewis Hamilton (Ferrari), 72.

Andrea Kimi Antonelli es el líder de la Fórmula 1 2026 con cuatro triunfos en cinco carreras SONA MALETEROVA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Colapinto, por su parte, marcha undécimo en la general con 15 puntos. El argentino llega a Mónaco después de haber hecho su mejor carrera en la F1 con el sexto puesto en el GP de Miami. Con un monoplaza más competitivo, el pilarense está demostrando su potencial y se acerca cada vez más a su compañero Pierre Gasly, quien le dio 20 tantos a la escudería en el certamen.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine