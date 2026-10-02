Franco Colapinto en la práctica 1 del Gran Premio de Bahréin en Malasia, EN VIVO

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vuelve a subirse a su monoplaza tras el accidente en carrera sufrido en el Gran Premio de Azerbaiyán el pasado domingo. Será la primera vez que gire en el circuito de Sepang, que vuelve a la Fórmula 1 para albergar al GP de Bahréin, el cual fue cancelado a principios de años por la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos.

Colapinto vivió una semana marcada por la polémica en torno al choque en Bakú que provocó la salida de la carrera de su compañero Pierre Gasly y del vigente campeón Lando Norris (McLaren). Tras la carrera Norris sugirió que el pilarense no “merecía” estar en la máxima categoría del automovilismo, lo que trasladó la polémica a las redes sociales.