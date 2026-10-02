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Franco Colapinto en la práctica 1 del Gran Premio de Bahréin en Malasia, EN VIVO

El piloto argentino hace su estreno en el Circuito de Sepang, en el marco de la decimosexta fecha del calendario de Fórmula 1

Franco Colapinto en Malasia
Franco Colapinto en Malasia

Colapinto terminó en la 19º posición

Las mejores marcas de la primera práctica

Verstappen, ganador de la última carrera en Malasia, hizo el mejor tiempo con el monoplaza Red Bull mientras que Russell fue segundo con Mercedes. Hadjar, tercero y el italiano Kimi Antonelli, al quinto puesto.

Los inconvenientes de Gasly

Verstappen, punterísimo

Previo al simulacro de largada, el piloto neerlandés demostró un gran desempeño en la primera práctica de Malasia.

Malasia, a toda velocidad

Lindblad y Perez a toda velocidad en la primera práctica durante la madrugada del viernes
Lindblad y Perez a toda velocidad en la primera práctica durante la madrugada del viernesJADE GAO - AFP
Leclerc junto a su equipo y la puesta a punto en boxes
Leclerc junto a su equipo y la puesta a punto en boxesAijaz Rahi - AP
Colapinto fue y vino entre boxes y la pista: todo para entender el desempeño de los neumáticos
Colapinto fue y vino entre boxes y la pista: todo para entender el desempeño de los neumáticosI-HWA CHENG - AFP
El pilarense mostró un ritmo que permite ilusionarse de cara al domingo
El pilarense mostró un ritmo que permite ilusionarse de cara al domingoLILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Alonso supera a Colapinto

El piloto español siguió sufriendo con el motor, pero gracias a los neumáticos blandos nuevos se impuso al pilarense que siguió girando con un par de llantas usadas.

Pierre Gasly, en séptima posición

Con un buen desempeño, el coequiper de Colapinto en Alpine se posiciona un lugar por debajo de Hamilton.

La destreza de Russell, inoxidable

Alonso y un buen recuerdo

Con 21 años, el piloto español logró su primer pole position en el circuito que hoy lo encuentra con una notable madurez: el año que viene cumplirá 46.

Lando Norris, en versión debutante

Aún siendo campeón del mundo, con esta práctica el piloto de McLaren dice presente por primera vez en el circuito de Malasia.

Colapinto: 14º en su primera vuelta

El pilarense empieza a dar vuelta a la página y suma posiciones en la práctica de Malasia.

Lawson: "No tengo frenos"

El piloto de AlphaTauri reconoció una falla en su monoplaza vinculada a los frenos.

Colapinto, ya en la pista

El argentino se sumó al circuito de la práctica con neumáticos rojos.

La primera práctica, en imágenes

Franco Colapinto ante un nuevo desafío en la categoría madre del automovilismo
Franco Colapinto ante un nuevo desafío en la categoría madre del automovilismo
Kimi Antonelli, de Mercedes, listo para poner primera
Kimi Antonelli, de Mercedes, listo para poner primeraLILLIAN SUWANRUMPHA - AFP
Max Verstappen y toda su concentración depositada en la práctica de Malasia
Max Verstappen y toda su concentración depositada en la práctica de Malasia LILLIAN SUWANRUMPHA - AFP

Colapinto, en boxes

Luego de hacer un check de temperatura de neumáticos, el piloto argentino se prepara para saltar a la pista.

Verstappen, Hadjar y Lindblad, con neumáticos blandos

En las primeras vueltas en el circuito de Sepang solo tres pilotos eligieron salir con neumáticos blancos, blandos, Max Verstappen, Isack Hadjar y Arvid Lindblad. El resto de pilotos salieron con neumáticos medios.

Comenzó la práctica libre Nro 1 del GP de Bahréin

A la hora pautada, comenzó la primera práctica libre del GP de Bahréin. Se trata de una hora completa en la que las 11 escuderías y los 22 pilotos probarán estrategias y opciones para el resto del fin de semana.

Colapinto no salió a pista, sí lo hizo su compañero.

Colapinto, sobre su debut en Sepang: "Estuve en el simulador desde el lunes para entender mejor el trazado"

Franco Colapinto compartió sus primeras impresiones del circuito de Sepang, Malasia. “Estamos en Sepang. Muy genial. Muy emocionante. Nuevo circuito. Estuve en el simulador desde el lunes para entender mejor el trazado. Mirando hacia adelante, de cara al fin de semana con nuevas cosas para considerar y aprender. Ojalá podamos tener buenos resultados”, comentó el argentino.

Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza tras el choque en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vuelve a subirse a su monoplaza tras el accidente en carrera sufrido en el Gran Premio de Azerbaiyán el pasado domingo. Será la primera vez que gire en el circuito de Sepang, que vuelve a la Fórmula 1 para albergar al GP de Bahréin, el cual fue cancelado a principios de años por la guerra en Medio Oriente entre Irán y Estados Unidos.

Colapinto vivió una semana marcada por la polémica en torno al choque en Bakú que provocó la salida de la carrera de su compañero Pierre Gasly y del vigente campeón Lando Norris (McLaren). Tras la carrera Norris sugirió que el pilarense no “merecía” estar en la máxima categoría del automovilismo, lo que trasladó la polémica a las redes sociales.

Cómo está la tabla de posiciones del campeonato mundial de pilotos de la F1

A falta de 7 carreras por disputarse, Kimi Antonelli lidera el campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1 con 302 puntos, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell, con 236.

Más atrás aparecen Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186) y Charles Leclerc (179), mientras que Max Verstappen suma 163 unidades.

Horarios del GP de Bahréin en Malasia y dónde lo transmiten

Estos son los horarios previstos para el Gran Premio de Bahréin en Malasia para este fin de semana.

Viernes

  • Libres 1: 1.30 (hora argentina)
  • Libres 2: 5.00 (hora argentina)

¡Bienvenidos a la cobertura de la primera sesión de práctica del GP de Bahréin en Malasia!

Seguí en vivo la cobertura de la primera sesión de práctica del Gran Premio de Bahréin desarrollado en Malasia, en el circuito de Sepang.

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