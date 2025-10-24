Franco Colapinto en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo

Para los estándares actuales de la Fórmula 1, el trazado del Hermanos Rodríguez es de los cortos, con sus 4304 metros de longitud. Su característica más distintiva es la altitud: 2227,1 metros sobre el nivel del mar, una medida inusual, que tiene un efecto mecánico. La menor densidad del aire hace que ingrese menos oxígeno a los motores y además el aire ofrece menos resistencia a los autos, por lo cual los alerones tienen una configuración de carga relativamente alta, a pesar de que la recta principal, de 1270 metros, es la tercera de las más largas del calendario.