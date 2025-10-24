Franco Colapinto en la segunda práctica del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo
Tras resultar 9º en la sesión inicial, que tuvo 9 pilotos novatos, el argentino gira entre los 20 titulares en el Hermanos Rodríguez
Ahora, con tanques más cargados
El último tercio de la tanda es utilizado por los equipos para probar el rendimiento con los tanques mucho más cargados de combustible. Por ende, se extienden los tiempos de vuelta, unos 4 segundos, y la clasificación quedaría como hasta el momento.
Casi medio segundo de Franco a Pierre
Luego de 40 de los 60 minutos del segundo entrenamiento, ambos Alpine se hallan muy rezagados en la clasificación. Franco Colapinto figura 18º, a 1s329/1000, y Pierre Gasly cierra la tabla, a casi medio segundo de su compañero, 473s/1000, y a 1s802/1000 de Max Verstappen, por ahora el más rápido.
Max, arriba de todos
Si bien Red Bull está evaluando varias puestas a punto y no parece apuntar a obtener un excelente tiempo en esta sesión, Max Verstappen pasa al primer lugar en la planilla, con 1m17s392/1000. Supera por 153/1000 a Charles Leclerc, que estuvo al frente el resto de la tanda. Llama la atención lo retrasado que aparece Oscar Piastri, el líder del campeonato: 12º, a 840/1000.
Tras media sesión, 4 equipos en los mejores 5 lugares
Completada la primera mitad de la tanda en el Hermanos Rodríguez, sigue dominando, y mejorando, Charles Leclerc: ahora registra 1m17s545/1000. También Franco Colapinto progresa en una nueva incursión: con 1m18s721/1000, se posiciona transitoriamente 5º, con gomas blandas.
Los Alpine, atrasados
Franco Colapinto vuelve a salir a la pista, con neumáticos blancos. El argentino se sitúa 17º, a 1s296/1000 de Charles Leclerc, pero mucho mejor que su compañero, Pierre Gasly, que está a demasiada diferencia de la vanguardia: 2s236/1000.
Buen panorama para Ferrari
En medio de la relatividad que conllevan los ensayos de un gran premio, impresionan bien los Ferrari. Al cabo del primer tercio de la tanda, y sobre una pista sucia que ofrece poca adherencia, Charles Leclerc no solamente se mantiene primero sino que incluso progresa, con 1m18s353/1000, y ahora se ubica tercero su compañero, Lewis Hamilton, a 336/1000. En medio permanece el McLaren de Lando Norris, a 328/1000 del monegasco. Max Verstappen supera a Oscar Piastri en el cuarto lugar: 374/1000 contra 401/1000. Red Bull parece confirmarse competitivo: Yuki Tsunoda está 6º, a 628/1000.
Nuevo tiempo de Colapinto
En su segunda vuelta lanzada Franco Colapinto mejora a 1m19s649/1000 y se mantiene a menos de un segundo de la vanguardia, mientra su compañero en Alpine, Pierre Gasly, gira muy poco y se encuentra a 2s276/1000 de Leclerc.
Después de 10 minutos, Ferrari arriba
Transcurridos los 10 minutos iniciales de los ensayos, Charles Leclerc dio el mejor giro, al igual que en la sesión anterior. En este caso, escoltan al Ferrari número 16 los dos McLaren: Lando Norris a apenas 12/1000, y Oscar Piastri, a 264/1000. Max Verstappen, con Red Bull, aparece cuarto, a 375/1000.
El primer registro de Colapinto
Franco Colapinto establece 1m19s900/1000 como tiempo inicial de su participación en esta segunda sesión. Se ubica inicialemente quinto, pero cae de inmediato.
Russell, el primer tiempo
Con 1m20s253/1000, George Russell es el primero en marcar un tiempo en la sesión. El inglés no estuvo en la primera y tiene, entonces, menos margen para ensayar que 11 rivales. Casi todos los pilotos están en el circuito.
Empieza la acción
Con 25° de temperatura, los autos salen a la pista y comienza la segunda tanda de ensayos del GP de Ciudad de México. Como es común en este autódromo, hay mucho público, aun tratándose de prácticas.
El cronograma de actividades
Luego de la jornada inaugural, el programa del GP de Ciudad de México continuará este sábado, con dos tandas. La primera se iniciará a las 14.30 de Buenos Aires y será la tercera y última de ensayos, y la segunda consistirá en la prueba de clasificación, que comenzará a las 18 y ordenará la grilla de partida de la carrera. Ésta tendrá lugar el domingo a las 17.
George Russell, espectador caracterizado
En la práctica anterior George Russell entregó su Mercedes al piloto de pruebas Frederik Vesti. Pero no se quedó en los boxes: se puso una típica máscara mexicana del Día de los Muertos y miró pasar a su reemplazante desde una platea del Foro Sol, donde nadie lo reconocía.
Las características del trazado
Para los estándares actuales de la Fórmula 1, el trazado del Hermanos Rodríguez es de los cortos, con sus 4304 metros de longitud. Su característica más distintiva es la altitud: 2227,1 metros sobre el nivel del mar, una medida inusual, que tiene un efecto mecánico. La menor densidad del aire hace que ingrese menos oxígeno a los motores y además el aire ofrece menos resistencia a los autos, por lo cual los alerones tienen una configuración de carga relativamente alta, a pesar de que la recta principal, de 1270 metros, es la tercera de las más largas del calendario.
Qué pasó en la primera tanda
Con esa inusual cantidad de pilotos novatos, faltaron muchos pesos pesados en el circuito del autódromo Hermanos Rodríguez, como Max Verstappen en Red Bull y Lando Norris en McLaren. Franco Colapinto se situó 9º con su mejor vuelta, 951/1000 más lenta que la mejor de Charles Leclerc, que con Ferrari registró 1m18s380/1000. Alpine entregó el otro A525, que habitualmente maneja Pierre Gasly, al probador Paul Aron, que figuró 15º, a 1s482/1000 de la delantera. Inmediatamente detrás de Leclerc quedaron Kimi Antonelli, de Mercedes, a 107/1000, y Nico Hülkenberg, de Sauber, a 380. Oscar Piastri, el puntero del certamen, puso 4º a su McLaren, a 404/1000.
El seguimiento en directo de la segunda práctica
Bienvenidos a la cobertura de LA NACION al instante de la segunda sesión de ensayos del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1, la 20ª de las 24 fechas del Mundial. La tanda comenzará a las 19 de Buenos Aires, durará una hora y, a diferencia de la primera, no incluirá pilotos de pruebas: participarán los 20 titulares de la categoría, de los cuales 11 estuvieron en el entrenamiento inaugural. Transmitirán Fox Sports y Disney+.
