Ante el sufrimiento que adquieren los neumáticos y la incertidumbre sobre cuántas paradas deberán hacer en la carrera del domingo, la clasificación adquiere una relevancia mayor. No hay margen de error para marcar los tiempos y hay curvas cuyos límites no perdonan, especialmente la 15. En las prácticas, muchos registros fueron quitados por irse anchos. Los que lleguen a la Q3 tendrán un compuesto extra para el fin de semana. Alpine parece no tener furia para ir más allá de la Q2, a una semana de quedar quinto y sexto en Las Vegas.