Franco Colapinto, en vivo, en la clasificación para el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
El piloto argentino busca su posición de salida para la carrera del domingo en Lusail
Domina Ferrari, no salen los Alpine
Abre vuelta Verstappen. Los más rápidos hasta aquí son las Ferrari, aunque la mayoría de los equipos fuertes no marcaron tiempo. Los Alpine todavía no salieron.
¡Comienza la Q1!
Semáforo verde en Lusail. Comienza la clasificación en la noche de Qatar. Ante la baja de la temperatura, la pista irá evolucionando mucho sobre el cierre de la sesión. Stroll y Alonso encabezan el grupo, que no se apura por acelerar.
Todo listo en Qatar
Los pilotos ya están listos para salir a la pista en la noche qatarí. Habrá 18 minutos para la Q1 y los seis últimos ya quedarán eliminados, por lo que ya sabrán su lugar en la grilla.
La incertidumbre de los neumáticos
Ante el sufrimiento que adquieren los neumáticos y la incertidumbre sobre cuántas paradas deberán hacer en la carrera del domingo, la clasificación adquiere una relevancia mayor. No hay margen de error para marcar los tiempos y hay curvas cuyos límites no perdonan, especialmente la 15. En las prácticas, muchos registros fueron quitados por irse anchos. Los que lleguen a la Q3 tendrán un compuesto extra para el fin de semana. Alpine parece no tener furia para ir más allá de la Q2, a una semana de quedar quinto y sexto en Las Vegas.
Colapinto y una maniobra peligrosa
Al final de la práctica 3 quedó en estudio de los comisarios un bloqueo peligroso de Lance Stroll a Colapinto, cuando el Alpine estaba lanzado con neumáticos nuevos. El argentino perdió tiempo al tener que esquivar bruscamente al de Aston Martin, que iba lento en una curva, en el radio de giro.
Pérez, el único sancionado hasta aquí
El único piloto penalizado hasta aquí para la confección de la grilla para el Gran Premio de Qatar es el mexicano Sergio Pérez, con un recargo de cinco posiciones por un choque al brasileño Rafael Camara en Las Vegas, en la carrera del sábado pasado.
El accidente de Gasly el viernes
La FP2, la última práctica del viernes, tuvo dos banderas rojas, además de un auto de seguridad virtual cuando Lewis Hamilton (Ferrari) quedó detenido. Una, para limpiar la pista por la leca acumulada y la segunda luego de un despiste muy fuerte de Pierre Gasly, el compañero de equipo de Franco, que rompió algunos elementos del trazado en su salida y quedó en la leca. El piso del auto fue lo más afectado, lo que lo obligó a ser el piloto que más giró en la FP3 de este sábado.
Cómo le fue a Colapinto en las prácticas
Colapinto fue 12º en el primer ensayo del viernes y, más tarde, terminó en la posición 15. El pilarense nunca pudo meterse en el top 10 de la accidentada segunda sesión, e incluso ingresó a los boxes al comienzo de la tanda para cambiar los frenos. El Alpine nunca apareció en la dimensión esperada. Y este sábado, las sensaciones no resultaron mejores, pese a ser uno de los que más giró: quedó 16°, dos lugares detrás de Gasly. En todos los casos, Mercedes dominó ampliamente, con Kimi Antonelli y George Russell en los dos primeros puestos.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Qatar de F1
Bienvenidos a la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, con la participación de Franco Colapinto. Desde las 15 (hora argentina) de este sábado, el argentino buscará la mejor posición posible de salida para la carrera del domingo en el circuito de Lusail. Televisan en vivo Disney+ y Fox Sports. En tanto, LA NACION hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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