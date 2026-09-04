Franco Colapinto, con buenas sensaciones en Monza: terminó la segunda práctica en el puesto 11
Fue más rápido que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien concluyó 14º
Final de la práctica
Los pilotos reciben la bandera a cuadros y concluye así la segunda tanda de entrenamientos en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia. El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluye undécimo, tres puestos por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El pilarense terminó a 1.060 del líder, George Russell (Mercedes).
Colapinto se pasa en la curva 10
Si bien era una vuelta con tanques llenos, el piloto argentino de Alpine se pasa en la curva 10 y se va fuera de los límites de la pista. Su registro, de 1:29.961, es eliminado. El auto se va de costado hacia la leca, y gracias a su talento conductivo, Colapinto pudo evitar daños mayores en el monoplaza.
Colapinto suma kilómetros
Si bien el ritmo es más lento, el argentino mejora su propia vuelta con tanques llenos: hace 1:26.775, más de medio segundo más rápido que el giro anterior. Está entre los cinco más rápidos de la pista en condiciones de carrera. Además, le saca medio segundo a Gasly, su compañero de equipo.
Tiempos más lentos
Los pilotos aprovechan el último tramo de la práctica para ensayar con los tanques llenos de combustible, como si estuvieran en carrera. Los tiempos, entonces, son más lentos. En estas condiciones, Colapinto hace 1:27.319. Su lugar en el clasificador no cambia: sigue undécimo.
Últimos quince minutos
A la segunda práctica en Monza le quedan quince minutos. Lidera Russell (Mercedes), seguido por Leclerc (Ferrari) y por Antonelli (Mercedes). El argentino Franco Colapinto permanece en la mitad exacta del clasificador: se ubica undécimo.
Colapinto, a boxes
El argentino ingresa a la calle de boxes. Se ubica en el décimo puesto, luego de ese gran tiempo realizado con neumáticos blandos. Es bastante más rápido que Gasly, quien se mantiene 17º.
Los Alpine, muy rápidos en el primer sector
Si hasta hace un rato el récord en la primera parte del circuito de Monza le correspondía a Franco Colapinto, ahora es Gasly el que registra el tiempo más rápido: 27.039s. El francés, sin embargo, pierde terreno en la última parte de la vuelta y queda en el puesto 17, a casi siete décimas de Colapinto.
Aparece Leclerc
El monegasco dice presente en el circuito de Monza y deja atrás a los dos Mercedes: queda primero con un registro de 1:22.679, unas siete milésimas más rápido que Russell.
¡Colapinto, quinto!
El piloto argentino sigue mejorando: queda apenas a cuatro milésimas del récord en el primer sector, y pierde un poco en el tercero. Pero le alcanza para hacer su mejor vuelta en la tanda. Y queda en el quinto puesto con los neumáticos blandos.
Colapinto, con neumáticos blandos
El argentino sale a la pista con el compuesto más blando, que se degrada más rápido, pero también permite más velocidad. Mientras tanto, Russell le gana a Antonelli por 14 milésimas.
Vuela Antonelli
El italiano hace el récord en el segundo y el tercer sector, pero no puede limar el tiempo de Colapinto en el primero. La velocidad le alcanza para imponerse a todo el resto y, por ahora, tiene el mejor tiempo: 1:22.700.
Antonelli powering through the Ascari chicane 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/oJO4TqvEf5— Formula 1 (@F1) September 4, 2026
Pocos autos en pista
Colapinto va a los pits, como la mayoría de los pilotos. En el circuito quedan los dos Mercedes, el Haas de Esteban Ocon, el Cadillac de Sergio “Checo” Pérez y el Aston Martin de Fernando Alonso, que por ahora es el más lento de todos.
Acelera Gasly
El francés vuelve a subir y queda en el puesto 12, justo detrás de Colapinto. Entre el galo y el argentino hay apenas 64 milésimas de diferencia.
Lindblad, la sorpresa
El inglés de Racing Bulls se trepa al tercer escalón del podio y, por ahora, es la gran sorpresa de la segunda práctica en Monza. Lo separan apenas 266 milésimas del líder, que ahora es Russell (Mercedes).
Mejora Gasly: 13º
El francés, que arrancó en el puesto 17, sube cuatro puestos luego de tener todos sus registros en verde. Es decir, haber mejorado sus tiempos en los tres sectores de la pista. Queda a 1.154 segundos del líder y a tres décimas de Colapinto.
Récord en el primer sector para Colapinto
La telemetría muestra que el argentino consigue el mejor registro para la primera parte del trayecto: lo recorre en 27.175s. También acelera en el resto del circuito y rebaja sus tiempos: 28.506s y 28.567s. Todo esto le permite subir al noveno lugar y quedar a menos de un segundo del líder, Kimi Antonelli.
¡¡NOVENO A 8 DÉCIMAS DE KIMI ANTONELLI!! ¡¡CON RÉCORD EN EL PRIMER SECTOR, HERMOSO COMO ESTÁ VOLANDO FRANCO COLAPINTO EN LA FP2 DE MONZA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2026
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Colapinto mejora dos puestos
El argentino rebaja su registro y queda a 1.4 segundos del líder, George Russell. El pilarense, ahora undécimo en el clasificador, mejora en los sectores 2 y 3. Le falta limar algunas décimas en la primera parte del mítico trazado italiano.
Leclerc, entre los Mercedes
El monegasco se cuela con su Ferrari entre Antonelli y Russell y queda a 55 milésimas del italiano, para el delirio de los tifosi de la escudería de Maranello que pueblan las tribunas.
Primer tiempo de Colapinto
El argentino hace 1:25.174 y se ubica en el noveno puesto. El líder provisional es Andrea Kimi Antonelli, con su Mercedes, quien clavó los relojes en 1:23.417.
¡Semáforo en verde!
Empieza la segunda práctica en Monza, con Franco Colapinto a bordo de su Alpine.
Las Ferrari, a fondo
Arropada por miles de fanáticos, la escudería de Maranello pretende quedarse con el triunfo en “su” fin de semana. La primera tanda de práctica no pudo haber sido mejor para el Cavallino Rampante, ya que sus pilotos hicieron el 1-2: el monegasco Charles Leclerc fue el más rápido de la sesión inicial, seguido por su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton.
Una mala noticia para Alpine
La escudería de Enstone fue informada este viernes sobre la quita del tercer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. “El equipo expresa su decepción y frustración por el resultado alcanzado por la Corte Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026″, señaló la organización que tiene al italiano Flavio Briatore en un comunicado.
El documento continúa: “Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo plenamente que el auto número 10 no superó el límite de velocidad del pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo toma conocimiento de la decisión del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París”.
Para seguir ajustando
Franco Colapinto vuelve a salir a la pista del circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se correrá el domingo. Desde las 11 de la mañana (hora de la Argentina), el piloto de Alpine buscará mejorar la puesta a punto para la clasificación de este sábado y la carrera principal. En el primer ensayo, el argentino finalizó noveno, mientras que su compañero Pual Aron fue décimo con el auto que habitualmente utiliza Pierre Gasly. El francés volverá a subirse a su coche en la siguiente práctica. La segunda tanda podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Disney+.