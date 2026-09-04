Franco Colapinto, con buenas sensaciones en Monza: terminó la segunda práctica en el puesto 11

La escudería de Enstone fue informada este viernes sobre la quita del tercer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. “El equipo expresa su decepción y frustración por el resultado alcanzado por la Corte Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco 2026″, señaló la organización que tiene al italiano Flavio Briatore en un comunicado.

El documento continúa: “Si bien no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo plenamente que el auto número 10 no superó el límite de velocidad del pit lane en ningún momento durante la carrera, el equipo toma conocimiento de la decisión del panel de jueces tras la reciente audiencia celebrada en París”.