Colapinto largará 16° en el GP de Países Bajos, donde Piastri hizo la pole y Stroll volvió a golpearse

Antes de la FP2 del viernes, el italiano Flavio Briatore, jefe de Alpine, junto a James Vowles, el “descubridor” de Franco, y Toto Wolff, el patrón de Mercedes, hablando de Colapinto terminaron analizando las vicisitudes por las que pasan los novatos con los actuales coches de efecto suelo y había una ola de pesimismo. “El piloto es un ser humano y necesitamos entender qué está pasando en las cabezas de estos niños. Estos son niños jóvenes –19, 20, 22, 23 años– y creo que es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en Fórmula 1, tal vez no era el momento de tener a Franco en Fórmula 1. Tal vez necesita otro año o dos para ser parte", describió Briatore.