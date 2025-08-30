Colapinto largará 16° en el GP de Países Bajos, donde Piastri hizo la pole y Stroll volvió a golpearse
El piloto argentino no logró avanzar a la Q2 en la clasificación para la decimoquinta carrera del campeonato
Otro 1-2 de McLaren. El australiano Oscar Piastri logró la pole para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 que se correrá este domingo, tras una clasificación en la que bajó el récord del circuito durante la Q3 y se ubicó por delante de su compañero Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto quedó 16°, tras no lograr superar la Q1, y en esa posición estará partiendo en la decimoquinta fecha del campeonato mundial.
¡Piastri se quedó con la pole!
Piastri se queda con la pole, delante de su compañero Norris. Buscaron mejorar y estuvieron veloces, pero no redondearon un registro menor al que ya habían establecido. Sorprende Hadjar al meterse cuarto, justo detrás de Verstappen y por delante de Russell.
Se define la pole
A cinco minutos del final de la clasificación en Países Bajos, Piastri, Norris, Verstappen, Russell y Hamilton son los más rápidos. Saldrán una última vez.
Piastri le da pelea a Norris... ¡con nuevo récord!
Los McLaren siguen bajando el récord de la pista. Ahora es Piastri el que está circunstancialmente adelante, con 1m8s662/1000, delante de Norris por 12/1000.
La Q3 está en marcha
Se relanza la clasificación en Países Bajos. Habrá 12 minutos para definir el orden de la primera mitad de la grilla y eso incluye la pole, en un circuito con poco espacio para el sobrepaso.
Culmina la Q2 con sorpresas
Final de la Q2. Se quedan afuera Kimi Antonelli (11°), Yuki Tsunoda (12°), Gabriel Bortoleto (13°), Pierre Gasly (14°) y Alexander Albon (15°). El brasileño y el tailandés exteriorizaron por la radio su malestar con el tráfico y con la elección de los neumáticos, respectivamente.
El lamento de Colapinto
Colapinto se lamentó por el tráfico en las vueltas lanzadas tras bajarse del Alpine. “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante, perdés mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado [a la Q2]”, explicó.
Norris bajó el récord del circuito... ¡en la Q2!
Norris hizo 1m8s874/1000 en su primera vuelta en la Q2 y baja el récord del circuito. Se ubica por delante de Piastri y Verstappen. A Leclerc se le cruzó un zorro en el camino...
Comienza la Q2
Salen los autos para la Q2, donde no estarán Colapinto (16°), Nico Hulkenberg (17°), Esteban Ocon (18°), Oliver Bearman (19°) y Lance Stroll (20°), que largarán en los últimos cinco lugares de la parrilla.
Colapinto quedó 16°
Colapinto logró mejorar (1m10s1), aunque no lo suficiente para avanzar en una clasificación muy ajustada. Quedó 16° y estará largando en esa posición la carrera. En cambio, su compañero Gasly tuvo un gran rendimiento: fue 8°, delante de las Ferrari. Entre el 5° y el 19° hubo menos de media décima.
Se define la Q1
Quedan cuatro minutos de la Q1. Stroll será 20°, ya que el auto quedó averiado. Será una vuelta más de Colapinto para intentar avanzar a la Q2. Por el momento está 18°.
Gasly, mejor que Colapinto
Norris y Piastri dominan este segmento de la Q1. Colapinto está muy relegado (16°), a poco más de un segundo de los McLaren y a cinco décimas de Pierre Gasly, que tuvo una muy buena vuelta y se metió entre los 10 primeros.
¡Otro golpe de Stroll!
Bandera amarilla por unos segundos en Países Bajos, por otro golpe de Lance Stroll, que pierde el auto como el viernes, se va de pista y vuelve a los boxes con el Aston Martin golpeado. El equipo considera que no tienen tiempo suficiente para repararlo y quedará eliminado, si es así.
El primer tiempo de Colapinto
Los pilotos se lamentan por el viento que los complica en algunos tramos del circuito. Colapinto marca su primer tiempo: 1m11s132/1000. Está sólo por delante de Esteban Ocon en el inicio, con la mayoría sin completar vuelta.
¡Pista libre!
Con muy bajo pronóstico de lluvias, se inicia la clasificación en Países Bajos. Habrá 18 minutos para redondear la mejor vuelta en la Q1 y quedar entre los 15 pilotos que avanzan a la siguiente instancia. Hay pista libre...
En el último entrenamiento, 20°
En la última práctica, la de este sábado, Colapinto no pudo repetir lo producido el viernes, en una tanda sin demasiados riesgos, y completó una floja tarea de los Alpine: quedó 20°, justo detrás de su compañero Gasly. Norris y Piastri lideraron el entrenamiento, una vez más.
¡Qué peligro!
La organización comunicó una multa para Mercedes y una advertencia para George Russell tras una peligrosa acción contra Fernando Alonso en la FP3. El español terminó ingresando al boxes sin quererlo porque lo dejó sin pista.
Qué dijo Briatore de Colapinto el viernes
Antes de la FP2 del viernes, el italiano Flavio Briatore, jefe de Alpine, junto a James Vowles, el “descubridor” de Franco, y Toto Wolff, el patrón de Mercedes, hablando de Colapinto terminaron analizando las vicisitudes por las que pasan los novatos con los actuales coches de efecto suelo y había una ola de pesimismo. “El piloto es un ser humano y necesitamos entender qué está pasando en las cabezas de estos niños. Estos son niños jóvenes –19, 20, 22, 23 años– y creo que es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Y para un piloto joven, ponerlo en Fórmula 1, tal vez no era el momento de tener a Franco en Fórmula 1. Tal vez necesita otro año o dos para ser parte", describió Briatore.
Cómo le fue a Colapinto en la práctica del viernes
El viernes, Colapinto tuvo una de sus mejores jornadas de entrenamientos desde que compite con Alpine. El argentino había sido 18° en la primera sesión, reconociendo el circuito sin mayores exigencias, pero en la segunda dio un gran paso y terminó 9°, muy por delante de su compañero Pierre Gasly (19°), aunque con estrategias diferentes.
Bienvenidos a la clasificación del GP de Países Bajos
Desde las 10, este sábado se desarrollará la clasificación para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, la decimoquinta fecha del campeonato mundial, que se desarrollará en el circuito de Zandvoort. Franco Colapinto buscará con el Alpine su lugar en la grilla de salida de la carrera del domingo.
