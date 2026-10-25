Franco Colapinto explicó por qué abandonó en Austin: el toque con Arvid Lindblad y su frustración

Franco Colapinto terminó con una enorme frustración su participación en el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 que se realizó este domingo en el circuito de Austin, Texas. Después de largar desde el 21º puesto por una penalización y avanzar hasta el 14º lugar, el argentino sufrió un incidente con Arvid Lindblad que dañó su Alpine. Aunque pudo continuar durante varias vueltas, finalmente recibió la orden de ingresar a boxes y abandonó la competencia. Tras la carrera, lamentó lo sucedido y dejó una frase que reflejó su estado de ánimo: “Hay que cortar esta racha”.

“Fue una carrera dura. Tuve muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto”, explicó Colapinto, que había conseguido recuperar terreno con neumáticos duros antes del episodio que condicionó su actuación.

En cuanto al incidente que determinó su salida, el piloto argentino explicó: “Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”.

El trompo de Colapinto por el toque de Lindblad

La comunicación por radio permitió conocer qué ocurrió inmediatamente después del contacto. “Sí, dobló hacia mí [Arvid Lindblad] y hacia Pierre”, advirtió el argentino, en referencia a su compañero Pierre Gasly. Su ingeniero, Stuart Barlow, le respondió: “Sí, amigo. Vimos eso. Vemos algo de daño en el auto acá”. Ante la consulta de Colapinto, “¿Qué hacemos?”, la indicación fue concreta: “Seguí afuera”.

La dirección de carrera tomó nota del incidente entre ambos pilotos, pero finalmente no abrió una investigación, ni aplicó sanciones. Colapinto continuó un par de vueltas en la pista, aunque perdió las posiciones que había recuperado. Más adelante pasó por boxes para colocar neumáticos blandos, pero los problemas en su monoplaza terminaron por dejarlo fuera de competencia.

El piloto de Alpine también explicó por qué había elegido una estrategia diferente a la de sus rivales. “Elegí yo largar con goma dura para hacer algo distinto a los demás. Pero me quedé muy trabado detrás de los Williams”, señaló. La penalización que arrastraba desde la clasificación había complicado sus posibilidades de conseguir un buen resultado. “Es parte de las carreras. Nuestra carrera no pintaba muy bien. Con todo el tráfico que tuve, la situación no se veía demasiado bien”, aceptó.

“Muy triste por lo de hoy. Tengo ganas de llegar a México y dar vuelta esta situación, no tener penalizaciones y volver a terminar carreras. Tenemos que volver y ser más fuertes en México ”, concluyó Colapinto. Su compañero Gasly, en tanto, finalizó décimo y sumó un punto para Alpine, mientras que Andrea Kimi Antonelli se quedó con la victoria en Austin.