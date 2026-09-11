Franco Colapinto no disfruta “Madring” en el comienzo: el piloto de Alpine fue 15º en las pruebas

MADRID, España.- En el hospitality de Williams a un costado del debutante “Madring”, James Vowles recibió al enviado por LA NACION. Quien fue “patrón” de Franco Colapinto contó, con una sonrisa distendida, cómo se inició su relación con el joven argentino, a quien hizo debutar en la Fórmula 1 en 2024: “Yo seguía muy de cerca las carreras Sport y de GT porque yo mismo participaba esporádicamente, y me había llamado mucho la atención la velocidad de Franco cuando estaba en el equipo G Drive [en 2021] en las carreras de larga duración de la European Le Mans Series. Poco después, en esa temporada, el neerlandés Nick de Vries, que era piloto de reserva en nuestro equipo [Vowles era jefe de estrategia en Mercedes], me dio más datos sobre Franco. Seguí su evolución y ya en Williams, cuando decidimos incorporar pilotos nuevos a nuestra academia, lo convocamos”.

Nueve grandes premios compartieron el “tío James” y su pupilo, con buenos resultados. Pero para 2025 ya estaba contratado Carlos Sainz (h.), y entonces Franco debió esperar una oportunidad como piloto titular, que llegó pronto, al cabo de seis fechas, en Alpine. Ahora, en España, el argentino afronta su 32º gran premio en la escudería francesa. El fin de semana no empezó bien, con una 15ª ubicación en la jornada inicial de ensayos, pero cabe preguntarse qué sería de él hoy si la situación hubiera sido otra.

James Vowles, director del equipo Williams, y Franco Colapinto, antes del Gran Premio de Mónaco Kym Illman - Getty Images Europe

Williams, quinto entre los constructores el año pasado, debía ser una referencia para los Alpine y otros del medio pelotón en 2026. Sin embargo, por excesivo peso del chasis, tanto Carlos Sainz como Alex Albon, sus pilotos, han tenido muy magros resultados y Williams marcha noveno, muy lejos de Alpine. El chasis del FW48 ha sido aligerado pero eso no ha sido suficiente, y ambos pilotos deben hacer milagros para terminar carreras por delante del 15º puesto.

Alexander Albon pasa por los boxes en Madrid; el tailandés del equipo Williams figuró apenas 18º en las pruebas. Bernat Armangue - AP

Esto viene a cuento porque si Sainz no hubiese ocupado la butaca que era de Colapinto en Williams, ¿cuál sería la situación del bonaerense? Aguantó con el terrible A525 el año pasado y ahora, con el A526, pelea bastante más adelante que donde estaría este año si manejara un Williams.

El madrileño Carlos Sainz es totalmente local, pero no parece tener perspectiva de festejos con su Williams este fin de semana en el trazado urbano de la capital española. Manu Fernandez - AP

Por lo pronto, en el novel “Madring” Franco está apenas por arriba de los FW48. En la primera jornada, toda de entrenamientos, no disfrutó, porque terminó la segunda tanda en la 15ª posición mientras su compañero en Alpine, Pierre Gasly, fue 11º. El argentino quedó muy lejos del más rápido del día, el héroe ganador en Monza, Kimi Antonelli, de Mercedes.

No podía estar conforme el argentino porque se había situado a 957/1000 del francés, una diferencia totalmente anormal entre ambos. Para ello Franco tenía una explicación. Serio y pensativo, dijo a ESPN: “Hay que entender un poco el porqué, ¿no? Pero creo que fue un día difícil. La FP1 fue... Estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no vimos ningún salto, pero creo que lo que intentamos adelante [un cambio de configuración del alerón] mejoró un poco. En los pianos el auto estaba muy, muy duro. Pero después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que de vuelta... Muy impredecible el auto. Y un poco raro, la verdad, manejar hoy. No vimos el paso de FP1 a FP2 que teníamos guardado. No hice la vuelta buena con la goma blanda porque se cruzó Lawson en esa curva larga... En general es una pista difícil. Es prácticamente imposible pasar a nadie”.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



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Tampoco Gasly, que se había situado a 1s297/1000 de Antonelli, podía estar conforme. El equipo llegó al nuevo escenario de la Fórmula 1 con expectativas algo más optimistas después de que el normando se clasificara 11º a 7/10 de Lando Norris (McLaren) en la Q2 en Zandvoort y de comprobar en Monza, hace una semana, una verdadera mejora del A526, con Gasly en la pole y Colapinto a 434/1000 de su compañero con el octavo tiempo.

El registro de este viernes de Franco no debe ser tenido en cuenta; se notó desde que comenzaron las actividades del día que los Alpine no estaban en su mejor forma.

Temprano, en la jornada, Colapinto hizo su entrada a la enorme área del paddock este viernes con un mate en la mano izquierda. Estaba fresco y el muchacho de Pilar se abrigó con una campera ligera con publicidad de la marca de ropa de origen español que lo patrocina. Poco a poco la fría mañana de septiembre en esta ciudad, situada 730 metros sobre el nivel del mar, fue calentándose.

A las 11 de la mañana los periodistas invitados a un desayuno por Williams descendieron de la tercera planta del hospitality, diseñada como terraza semiabierta de moderno estilo, y se dispersaron por el paddock. Algunos fueron a husmear qué pasta se iba a preparar en la zona de chill out. Aunque habitualmente exquisita, no a todo el mundo agrada la tortilla española, que sí era servida en el catering para la prensa.

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En los aledaños de los hospitalities se mencionaba insistentemente las altas posibilidades de que hubiera numerosos accidentes durante los entrenamientos, debido a la gran cercanía de los muros en la salida de curvas rápidas que no admiten el menor desliz conductivo.

Lo había advertido Colapinto el jueves ante los periodistas, diciendo que en el simulador no había podido dar cinco vueltas seguidas sin darse contra los muros. En los entrenamientos y en las truncadas pruebas de clasificación de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 hubo no menos de nueve accidentes con destrozos, incluido un incendio, y nueve banderas rojas.

Evidentemente, los pilotos de las categorías teloneras resultan excesivamente entusiastas para el tramposo dibujo del “Madring”. Son más prudentes –y hábiles– los de Fórmula 1, porque al cabo de la jornada un solo conductor se estrelló: Arvid Lindblad, de Racing Bulls, en la curva 13.

La mejora de Alpine, no tan mejora

En el primer entrenamiento ambos Alpine tardaron mucho en procurar sus tiempos más rápidos. Tanto Colapinto como Gasly pasaron el ecuador de la sesión girando en tandas largas con el mismo juego de neumáticos de compuesto medio. Ya habían iniciado sus rivales directos, Racing Bulls, Audi y Haas, sus intentos más veloces cuando Pierre salió a marcar una referencia del potencial de A526.

Hizo 1m36s244/1000 con gomas blandas y quedó provisionalmente 13º, a 1s211/1000 del Racing Bulls más rápido, el de Lindblad, que iba a acabar la sesión en la séptima posición. De momento, dos Audi y Esteban Ocon, con Haas, superaban al Gasly.

George Russell sets the benchmark 🎯



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Poco después le tocó el turno a Franco, que superó el tiempo de Pierre señalando 1m35s933/1000. El argentino quedó entonces 13º, desplazando a su compañero, pero a 99/1000 de Ocon, ocupante de la 12ª plaza. Gasly hizo su último intento, que fue más rápido que el de Franco pero FIA anuló su registro de 1m35s757/1000 por haberse saltado una de las chicanas.

En la galaxia de los cuatro equipos líderes, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, a la que se acerca cada vez Racing Bulls, mandaban los coches de la estrella de tres puntas, con George Russell autor de 1m34s77/1000.

Kimi Antonelli sigue embalado; el italiano, ganador en Monza y puntero del Mundial, resultó el más veloz en las prácticas del Gran Premio de España. THOMAS COEX - AFP

Colapinto y Gasly comenzaron la segunda sesión de práctica con neumáticos medios, para completar la evaluación de duración que habían realizado en la FP1. Lindblad, el novato inglés que se afirma más y más en Racing Bulls, tenía el cuarto tiempo cuando se accidentó, y ahí iba a quedar. Hubo que reparar las barreras de protección. La sesión fue relanzada y faltaban 13 minutos. Era el momento de instalar calzado blando. Gasly lo hizo y dejó la marca que iba a ser la 11ª del día, correcta en posición pero a demasiada distancia del mejor, Antonelli.

Cuando Franco puso el juego que debía ser el definitivo, apareció el molesto Liam Lawson a bordo de un Red Bull. El neozelandés, que mantiene un duelo demasiado personal con Franco desde categorías menores (se enfrentaron por primera vez en 2019 en la Fórmula Toyota de Nueva Zelanda), se cruzó en una trayectoria del argentino. Franco tuvo que ceder y se arruinó su tiempo. De esa manera, su primer intento con la goma roja quedó como magro mejor registro, 1m35s886/1000.

Como suele decir Franco, que junto a sus ingenieros siempre procura una mejora: “Veremos qué pasa el domingo. Pero creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y por entender”. Mañana será el primer momento de la verdad en el amenazante “Madring”.