Franco Colapinto: por qué Ocon anuló el récord de vuelta del piloto argentino y el cambio que se viene en la Fórmula 1 para 2025

Escuchar

El reloj púrpura junto al apellido Colapinto en la gráfica de la transmisión del Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 provocó asombro. El piloto argentino, en la vuelta 47 de la carrera, registró el récord de vuelta y al ocupar la décima posición del clasificador se alzaba con un punto extra, tal como establece el reglamento.

Durante ocho giros el pilarense ostentó ser quien manejó el auto más veloz, a una vuelta, en el circuito de Austin, en Texas, donde el Gran Circo desanduvo la 19ª fecha del calendario. Sin embargo, el francés Esteban Ocon, de Alpine, anuló esa unidad que era importante para Colapinto como también para Williams, que sumaba en el mundial de Constructores. La estrategia de la escuadra de origen galo, pero con fábrica también en Gran Bretaña, no consistió en arrebatar el premio, si no impedir que el rival se adueñara del mismo en una batalla que se refleja en una tabla de equipos y se traduce en millones de dólares para la futura campaña. Para evitar tácticas engañosas, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA resolvió que a partir de 2025 no se recompensará a quien marque el mejor tiempo de vuelta durante un gran premio.

Con tres vueltas para la bandera a cuadros, Esteban Ocon bajó el tiempo que ensayó Franco Colapinto y anuló el punto extra que cosechaba el argentino MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este premio se introdujo en 2019 como un modo de intentar de animar la acción y la velocidad, aunque el punto de la vuelta rápida pocas veces cumplió la promesa de mejorar el espectáculo. El piloto que tenía una parada gratis en boxes, aquél que no corría riesgo de perder la posición con quien venía detrás, era un firme candidato a ensayar la detención para calzar neumáticos nuevos y lanzarse por ese punto. Pero en tiempos en que los equipos y los pilotos desde las comunicaciones de radio apuntan cada ínfimo detalle con el objetivo de tomar una ventaja, el punto de la vuelta rápida de carrera se convirtió en una suerte de batalla para anular la gratificación que podría recibir un rival.

Este plan fue el que ejecutó Alpine con Ocon para impedirle al argentino y a Williams obtener ese plus. Porque el francés se clasificó 18°, anteúltimo entre los que completaron el gran premio, y la retribución solo abarca a los diez mejores del clasificador, ubicación que ostentaba Colapinto cuando restaban tres giros, momento en que Ocon señaló un tiempo de 1m37s330/1000, con una velocidad promedio de 203,912 km/h, para desandar la vuelta de 5513 metros.

Franco Colapinto inició el Gran Premio de Estados Unidos con neumáticos de compuesto duro y cerró con medios, con los que marcó el mejor tiempo de vuelta de la carrera en el giro 47; más tarde, Esteban Ocon derrumbaría el registro con compuestos blandos Peter Fox - Formula 1 - Formula 1

Para Colapinto, ese punto significaba igualar en cuatro carreras la cantidad de unidades que sumó Ocon en 19 grandes premios. Para Alpine, que Williams no estirara a cinco puntos la brecha entre los Constructores, donde actualmente la escudería de Grove ofrece 17 unidades contra 13 de los franceses. Con el avance que ensayó Williams en las últimas cuatro carreras, los británicos estiman que obtendrán mínimamente un ingreso de 10 millones de dólares.

Por esa razón el festejo del equipo en Bakú, donde con la suma de diez puntos –seis de Alexander Albon y cuatro de Colapinto- superó a Alpine y escaló del noveno al octavo puesto entre los Constructores.

Para Colapinto hubiera significado otro hecho histórico, ya que desde el Gran Premio de Italia 1981, en Monza, que un piloto argentino no marca el récord de vuelta de la carrera. Carlos Reutemann, con Williams, logró la marca en su segunda temporada con la escudería de Grove. Aquel año, Lole también logró el registro en el circuito de Zolder. En total seis veces estableció la marca: la primera con Brabham; siguieron dos con Ferrari, y cerró con tres en Williams.

Daniel Ricciardo y RB fueron apuntados por McLaren de beneficiar a Max Verstappen (Red Bull Racing) en la pulseada con Lando Norris en el Gran Premio de Singapur; el piloto australiano, sin chances de puntos, marcó el récord de vuelta y le quitó la unidad al británico Vincent Thian - AP

¿Era Colapinto el piloto con el auto más rápido en Austin? Sin dudas que no, quedó establecido en la clasificación del sábado, aunque un gran premio ofrece ventanas que invitan a ser el más rápido en una vuelta. Los neumáticos son determinantes: la estrategia de Williams para Colapinto fue largar con compuesto duro y cerrar la carrera con medios, lo que ofreció velocidad para el segundo stint de la carrera, segmento en el que los autos apuran menos combustibles y también mayor desgaste.

Los mejores tiempos se señalaron entre los giros 39, Charles Leclerc (Ferrari), el ganador, y el 53, momento en que Ocon derribó la marca de Colapinto. El argentino, con un tiempo de 1m37s611/1000 le había quitado el premio a George Russell (Mercedes), que marchaba sexto y había establecido para la vuelta una marca de 1m37s656/1000.

En 2025, la Fórmula 1 no premiará con un punto al piloto que marque el mejor tiempo de vuelta en un gran premio; Max Verstappen, con 27 unidades, es quien más puntos cosechó desde su implementación en 2019 Vincent Thian - AP

¿Cómo Alpine y Ocon anularon ese tiempo? Sin chances de sumar puntos, la estrategia se concentró en evitar que los rivales directos pudieran acrecentar la cosecha. Con Colapinto y Williams en carrera por ese premio, el francés fue llamado a boxes para calzar neumáticos de compuesto blando, los de mejor rendimiento en corto plazo, razón por la que se los utiliza en la Q3 de la clasificación, momento en que se determinan las cinco primeras filas de la grilla. No tuvo inconvenientes en disminuir el tiempo y derrumbar el éxito de Colapinto.

A modo de antecedente cercano, una maniobra de ese calibre desató controversias en el Gran Premio de Singapur, cuando Lando Norris (McLaren) era poseedor del mejor tiempo y el equipo RB, subsidiario de Red Bull Racing, aunque uno tenga la sede en Faenza y el restante en Milton Keynes, convocó a Daniel Ricciardo para que en su despedida de la F.1 lograra el mejor tiempo de la vuelta de la carrera. El australiano cumplió el objetivo y evitó que Norris le descontara un punto a Max Verstappen en la pulseada entre los dos por la corona y que tiene al neerlandés como favorito.

Cinco puntos quedarán en disputa en el año, aunque, como pasó en Austin, quizás nadie se los lleve. El piloto que más se benefició con la unidad extra es Verstappen, que en total suma 27 puntos; para Colapinto, hubiera sido el primero.

LA NACION