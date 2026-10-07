Revelan quiénes son los pilotos de la Fórmula 1 que más insultos profieren cuando hablan por radio con sus equipos

Un sitio web canadiense compiló las comunicaciones radiales entre los pilotos de Fórmula 1 y sus equipos en los últimos ocho años. Y elaboró un ranking de los corredores que más insultan durante los fines de semana de carrera. Hay dos ganadores: el francés Pierre Gasly, compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, profiere 3,66 insultos cada 1000 palabras pronunciadas. La pole-position en este ítem es suya.

Sin embargo, a nivel global -y como era de esperarse- el piloto más mal hablado de la categoría es el neerlandés Max Verstappen: 222 insultos en los últimos ocho años. Entre las palabrotas elegidas por los corredores para expresar sus emociones y sus broncas predomina “fuck”.

Max Verstappen (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) son los pilotos que más insultos profieren en la Fórmula 1 HECTOR RETAMAL - AFP

En el escalafón no aparece el argentino Franco Colapinto, ya que debutó en 2024 y en estos dos años -con interrupciones, porque comenzó 2025 como piloto de pruebas con Alpine- no llegó a los 1000 mensajes de radio, el mínimo precisado para ingresar en el ranking. De todas formas, del análisis de las comunicaciones de Colapinto con sus equipos -Williams, primero; Alpine, después- surge que el argentino dijo apenas cinco insultos en 141 comunicaciones (y 3.301 palabras) con su ingeniero. Es de los pilotos más correctos y respetuosos de la grilla.

El sitio web Canada Sports Betting, focalizado en el uso de los datos, explicó la metodología del estudio: “Las comunicaciones provienen de la base de datos Dream F1 Radio Archive: contiene 39.309 clips, con 797.666 palabras, abarcando ocho temporadas de la F1, entre 2018 y 2026. No aparece la 2022, mientras que las campañas 2025 y 2026 -en curso- están incompletas”.

Franco Colapinto en el GP de Bahréin en Malasia

Otros hallazgos

El archivo usado muestra una tendencia: los insultos tuvieron su máximo en las temporadas 20 y 21, con un promedio de 2,2 cada 1000 palabras. Luego descendieron hasta 1,52 cada 1000 palabras en la temporada 2024.

Más allá de la carrera, ¿en qué instancia del fin de semana los pilotos insultan más? El análisis de los datos mostró que la clasificación es mucho más pródiga en malas palabras (3,03 cada 1000) que los entrenamientos (0,99).

El ranking

Corredores que más insultan (cada 1000 palabras)

Pierre Gasly, con 3,66

Max Verstappen, con 3,17

Charles Leclerc, con 2,35

Sergio “Checo” Pérez, con 1,98

Daniel Ricciardo, con 1,89

George Russell, con 1,50

Lando Norris, con 1,34

Lance Stroll, con 1,26

Nico Hulkenberg, con 1,20

Valtteri Bottas, con 1,04

Fernando Alonso, con 1,02

Alexander Albon, con 0,96

Carlos Sainz, con 0,92

Sebastian Vettel, con 0,76

Lewis Hamilton, con 0,72

Esteban Ocon, con 0,63

Pilotos con más insultos totales por radio

Max Verstappen, con 222

Pierre Gasly, con 163

Charles Leclerc, con 89

Daniel Ricciardo, con 73

Lando Norris, con 70

Sergio “Checo” Pérez, con 62

George Russell, con 59

Lewis Hamilton, con 44

Carlos Sainz, con 44

Lance Stroll, con 32

Nico Hulkenberg, con 31

Alexander Albon, con 29

Fernando Alonso, con 26

Valtteri Bottas, con 25

Esteban Ocon, con 23

Sebastian Vettel, con 17

Sanciones a partir de 2025

Antes del comienzo de la temporada 2025, y luego de que a fines de la campaña anterior Verstappen mencionara la palabra inglesa “fuck” en una conferencia de prensa, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) introdujo cambios en el código deportivo para atemperar el lenguaje de los pilotos.

El ente regulador endureció los castigos para quienes profieran lenguaje ofensivo, gestos inapropiados o expresiones abusivas (verbales o escritas). De acuerdo con el artículo 12 del código deportivo, una conducta indebida es “cualquier actitud que pueda interpretarse como grosera, ofensiva o humillante”. La FIA también tipificó los castigos: desde multas económicas a quita de puntos en el campeonato o incluso una suspensión por una carrera.

Max Verstappen next-level trolling the FIA during press conference after receiving dumb penalty for saying "fuck". pic.twitter.com/shRPeJr9k8 — Gastón (Tonga) Tonietti (@tone88) September 22, 2024

Los castigos monetarios van desde los 40 mil euros -primera ofensa-, 80 mil euros -segunda ofensa- y hasta 120 mil euros en la tercera, que puede acarrear hasta una suspensión de un mes y la quita de puntos. El objetivo de la FIA es claro: evitar confrontaciones y provocar que los pilotos den un buen ejemplo a los millones de espectadores que siguen las carreras todos los fines de semana. No siempre lo logran.