Franco Colapinto realizará una exhibición por las calles de Buenos Aires con un auto de Alpine

El público argentino podrá disfrutar de Franco Colapinto en un hecho inédito. El piloto nacido en Pilar manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. Finalmente se confirmó que Colapinto realizará este 26 de abril una exhibición por un circuito callejero porteño al volante de un monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team. De esta manera, Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en un evento llamado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026.

El piloto argentino, que recientemente finalizó 16° en el Gran Premio de Japón, habló sobre la visita a nuestro país en un comunicado difundido por Alpine: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.

La historia de Franco Colapinto, en donde confirma su exhibición en la Argentina (https://www.instagram.com/francolapinto)

Este martes, bien temprano, el propio Franco fue el encargado de anunciar el evento con una historia de Instagram: “Nos vemos en casita”, se lee sobre una imagen con los detalles de la exhibición.

El punto de encuentro será en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, desde donde Colapinto recorrerá un circuito de dos kilómetros.

El recorrido que hará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

De acuerdo con la información de la organización, el evento contará con:

⦁ Un sector abierto y gratuito.

⦁ Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

⦁ En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

⦁ El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

Cómo conseguir entradas

Habrá una preventa exclusiva pagando con la tarjeta de crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6 de abril a las 16, en tanto que la venta general será a partir del 7 de abril a las 16 con todos los medios de pago. Los boletos se consiguen en enigmatickets.com.

Un día antes de la confirmación, Mercado Libre, uno de los sponsors del piloto argentino, publicó un spot en redes sociales en el que daba un guiño sobre la realización de la exhibición.

En el spot aparece la avenida del Libertador al 1900 vacía, como si fuese una pista para pilotos, y pequeños fragmentos con alusiones a la Fórmula 1: la simulación de un semáforo de largada, sonidos de motores y un mensaje claro en los carteles de la ciudad: “Solo un sueño en mi mente. La próxima vuelta es en casa”.

Aquella vez de Ricciardo

La última vez que un auto de Fórmula 1 había circulado por las calles de Buenos Aires fue el 1° de diciembre de 2012, cuando el piloto australiano Daniel Ricciardo (por entonces integrante de la escudería Toro Rosso) manejó un Renault del RB7, del equipo Red Bull.