Franco Colapinto frenó para saludar a un niño que lo interceptó en medio de la calle: “Me alcanzaste”

Franco Colapinto tuvo un emotivo gesto con un joven fanático que viajó desde Buenos Aires con su padre para ver el Gran Premio de Miami en Estados Unidos. El pilarense detuvo su camioneta en plena la calle cuando vio al niño con un cartel para él y accedió a darle un autógrafo y sacarse fotos.

“Ahí va”, la gritaba el padre a su hijo mientras le mostraba al coche en el que circulaba Colapinto una bandera argentina con dibujos y frases. En ese momento, el vehículo frenó en plena vía pública y el piloto de Alpine bajó la ventanilla y llamó a la familia. “Viajó por vos, venimos hasta acá por vos”, le comentaron.

El argentino, por su parte, le firmó la bandera y expresó: “Qué linda gorra que tenés. ¡Cómo viniste corriendo! Me alcanzaste, boludo“. El niño rompió en llanto por la emoción, a pocos metros de los autos que seguían circulando.

Acto seguido, Colapinto se bajó de la camioneta para sacarse una mejor foto con el chico y hasta le regaló su propia gorra firmada. “Sos crack”, le dijo el padre, a lo que el piloto respondió con un deseo de buen fin de semana para ambos.

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Colapinto acumula una seguidilla de días con muchas actividades y visitas: dos semanas atrás, en medio del descanso de la Fórmula 1 por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, participó en el Road Show 2026 en Buenos Aires, en el marco de su primera exhibición en el país. Fue recibido por más de 600.000 personas y se lució con un espectáculo emocionante en el que corrió con autos profesionales e históricos.

Luego retomó la actividad de la Fórmula 1 y tuvo una jornada inolvidable en el Gran Premio de Miami, este fin de semana, donde consiguió su mejor marca en la máxima categoría: terminó 7° y sumó seis puntos. A su vez, antes de correr, el argentino recibió la visita de Lionel Messi y su familia, se sacó una serie de fotos y conversó con el astro de la selección.

Tras la destacada presentación en Miami, Colapinto volverá a las pistas dentro de 21 días, para el GP de Canadá, donde intentará mantener el nivel que demostró en la última fecha. La carrera está prevista para el domingo 24 de mayo a las 17 (hora argentina) en el circuito Gilles Villeneuve.

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, junto al piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami 2026 GettyImages

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*Todos los horarios corresponden a la Argentina.