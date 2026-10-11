Franco Colapinto, tras abandonar en el GP de Singapur: “No tuve el mejor de los momentos últimamente”

Franco Colapinto padeció el Gran Premio de Singapur. El piloto argentino de Alpine tuvo que abandonar en la mitad de la carrera, en la vuelta 31 de las 62 del trazado de Marina Bay: su monoplaza quedó detenido en el medio de la competencia y debió salir de la pista.

Ello se sumó a los inconvenientes que había tenido antes, ya que abandonó la carrera Sprint cuando recién comenzaba por una presunta falla de energía y experimentó un notable bajón de rendimiento en la Q2 de la clasificación que lo dejó con el peor tiempo de esa segunda tanda de qualy.

“Un problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, obviamente que es una pena tener dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte. Se viene la parte del año que más espero y la que me gusta, la (carrera) de Estados Unidos, México y Brasil”, expresó Colapinto, con un tono de resignación.

Las declaraciones de Colapinto

Y prosiguió, claramente amargado por lo sucedido en el trazado de Marina Bay: “Después de este fin de semana tengo que hacer un reset y volver a empezar porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los momentos últimamente, fue el peor triplete de mi carrera. Tengo que tratar de hacer un reset y volver fuerte”, en una clara referencia a lo sucedido en los grandes premios de Bakú, Sepang y, ahora, en Singapur.

“Va a ser duro, pero hay muchas oportunidades y espero revertir este momento que estamos pasando”, añadió el piloto pilarense sobre las próximas carreras. La próxima prueba será en los Estados Unidos, el 25 de este mes, en el Circuito de las Américas, en Austin.

La carrera de Singapur

“Una noche complicada en Singapur”, fue la frase que eligió Alpine al concluir una carrera en la que ninguno de sus pilotos consiguió sumar puntos, ya que al abandono de Colapinto se sumó el undécimo puesto de Pierre Gasly, superado en las últimas vueltas por el Red Bull de Isack Hadjar. Fue un fin de semana magro para la escudería con sede en Enstone, ya que Racing Bulls se le escapó otro poco en el Mundial de Constructores, con el séptimo puesto que obtuvo Liam Lawson, y seis puntos valiosos para ampliar diferencias.