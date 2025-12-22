Franco Colapinto y Pierre Gasly diseñan sus butacas con Alpine para la temporada 2026

Los equipos de la Fórmula 1 no detienen sus tareas. Todos están concentrados en la temporada 2026 y los equipos en las fábricas realizan los ajustes necesarios sobre sus monoplazas. En ese contexto Alpine, en sus redes sociales, mostró uno de los procesos que suelen ser invisibles, pero claves: el molde del asiento. Entonces, con Pierre Gasly y Franco Colapinto como protagonista el equipo francés empezó a darle forma al Alpine A526.

Si bien todos se enfocan en la aerodinámica activa de los vehículos, en los nuevos motores, hay detalles más comunes, aunque determinantes: dónde y cómo se sienta el piloto. A través de dos videos publicados en sus redes sociales, Alpine mostró parte del trabajo que se está realizando en su fábrica con Gasly y Colapinto, inmersos en el proceso de creación de sus asientos.

Discipline, hardwork and dedication.



It’s all formulating our 2026. pic.twitter.com/7zTgEWjQRF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 21, 2025

En las imágenes se puede ver una maqueta inicial del monoplaza y, a partir de ahí, el milimétrico diseño que define la posición del piloto durante toda una temporada. El procedimiento para darle forma a la butaca comienza con una gran bolsa rellena de espuma expansible, que se introduce en el cockpit. El piloto se sienta encima y deja que su propio peso y postura moldeen la base del asiento. No es una posición estática: los ingenieros obligan al piloto a mover el volante, girar los hombros, recolocar los codos, simular gestos de carrera. Todo queda grabado en la espuma.

Una vez el piloto sale del coche, ese molde físico se convierte en un modelo digital gracias a escáneres y software CAD, que generan una imagen 3D exacta. A partir de ahí se fabrica el asiento definitivo, al que después se le practican las aperturas necesarias para los cinturones de seguridad, el HANS y los sistemas de retención, siempre bajo los requisitos de la FIA.

Además, se puede ver cómo los técnicos de Alpine miden con una cinta métrica la distancia exacta entre el piloto y el volante, la posición de los brazos o la altura del torso. No es soló comodidad, sino que se trata de seguridad, ergonomía y rendimiento.

El paso de Colapinto

Más allá del aspecto técnico, este procedimiento tiene un valor particular para Franco Colapinto, ya que afrontará en 2026 su primera temporada completa desde el inicio, y también el primer año con un asiento diseñado exclusivamente para él.

En un Fórmula 1 moderna, el asiento no sólo define la comodidad del piloto, sino también su sensación de conexión con el chasis, la fatiga física a lo largo de un stint y hasta la precisión con la que percibe lo que ocurre bajo las ruedas. Cada piloto lo quiere distinto: un poco más alto, más bajo, más adelantado. Son matices invisibles, hasta que marcan la diferencia.

All hours of the day, every day.



2026 is coming soon. pic.twitter.com/y6TCzK8KWI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 20, 2025

Mientras los equipos ultiman conceptos y esperan a que, en poco más de un mes, los nuevos monoplazas se estrenen en la pista durante los test privados y el shakedown de Barcelona, Alpine ya colocó una de las primeras piezas de su proyecto 2026. No es el único equipo, ya que Cadillac, con Sergio Pérez y Valtteri Bottas y Aston Martin, con Fernando Alonso ya fueron los primeros en mostrar ese trabajo de creación del asiento.