GP de Canadá de la F1: horarios de la práctica, clasificaciones y carreras

La actividad en el circuito de Montreal se desarrollará entre este viernes y domingo; cada una de las pruebas será al mediodía y en la tarde de la Argentina
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La Fórmula 1 (F1) 2026 continuará este fin de semana con la séptima fecha del calendario, que será el Gran Premio (GP) de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. En la práctica será la quinta prueba del año porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente.
La actividad comenzará este viernes 22 de mayo y se extenderá hasta el domingo 24. En la primera jornada se realizará la única práctica y, a continuación, la clasificación para la carrera sprint. El sábado se desarrollará la prueba abreviada y, a continuación, los 22 pilotos de las 11 escuderías clasificarán para la final del domingo.
Cronograma del Gran Premio de Canadá
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 15 de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 16 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación.
Domingo 17 de mayo
- 17: Carrera.
Últimos cinco ganadores del GP de Canadá
- 2025: George Russell (Mercedes).
- 2024: Max Verstappen (Red Bull).
- 2023: Max Verstappen (Red Bull).
- 2022: Max Verstappen (Red Bull).
- 2019: Lewis Hamilton (Mercedes).
El líder del campeonato de pilotos 2026 es Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó tres de las cuatro carreras y la última de ella fue el GP de Miami. El italiano tiene 100 puntos y le lleva 20 a su compañero de equipo, George Russell. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está tercero con 59 tantos. La escudería británica, por el andar de sus conductores, domina ampliamente la tabla de constructores con 180 unidades.
Franco Colapinto (Alpine) se ubicó séptimo en Miami, en la que fue su última presentación en el Gran Circo, y logró su mejor ubicación desde que participa en 2024 porque superó el octavo lugar del GP de Azerbaiyán 2024 a bordo de un Williams. Con ese resultado, sumó seis puntos y está undécimo en la general con un total de siete. Con los 16 tantos que ya consiguió su compañero Pierre Gasly, Alpine tiene 23 en la general por equipos y en solo cuatro GP mejoró lo que hizo la temporada anterior, cuando cosechó apenas 22.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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