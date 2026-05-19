Jason Somerville, exjefe de aerodinámica de la Fórmula 1, se suma a Alpine para respaldar el trabajo de Colapinto y Gasly

El proyecto se elaboró el año pasado, cuando el líder del equipo, Flavio Briatore, determinó que el auto no ofrecería actualizaciones, aunque restaba más de medio curso. La energía y el trabajo de la fábrica de Enstone se enfocó en el modelo A526 y en el nuevo reglamento técnico y de motores que ofrece la Fórmula 1 para la actual temporada. Con cuatro fechas del calendario, Alpine ocupa el quinto puesto entre los Constructores y firma el mejor comienzo desde 2021, cuando la escudería tomó el nombre de Renault para el automovilismo deportivo. Con 23 puntos, ya sumó más unidades que en las 24 estaciones de 2025 y el rendimiento del coche provoca expectativa, tras cumplir el peor registro en sus seis años en el Gran Circo.

“El auto es competitivo y necesitamos este rendimiento de los dos pilotos, como de todo el equipo para alcanzar nuestros objetivos. Estamos quintos en el Mundial de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás, en lo que podemos lograr”, señaló Briatore, después del Gran Premio de Miami, donde Franco Colapinto logró, con el séptimo puesto, el mejor resultado con Alpine y en la F.1. Sostener la performance es una tarea que se inicia en la factoría y la idea de reposicionarse dentro de la F.1 necesita de ingenieros que ofrezcan un salto de calidad para cuando las escuderías apuren con el plan de actualizaciones. Jason Somerville es la contratación con la que el equipo con sede en Enstone suma jerarquía: el ingeniero británico era el jefe de aerodinámica de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y uno de los nombres que influyeron en el desarrollo del actual reglamento técnico, que se estrenó en Australia.

Con el cargo de director técnico adjunto, Somerville se reportará a David Sánchez, el director técnico de Alpine. Para asumir el rol tuvo que cumplir con el período de gardening, de seis meses, que impuso la FIA. El británico, de 57 años, vuelve a Enstone, donde trabajó entre 2010 y 2011, mientras que el estreno en la F.1 lo hizo con Williams en 1999. En 2022 se unió a Fórmula One Management con la misión de desarrollar el reglamento técnico. “Estoy entusiasmado de regresar y trabajar con Flavio, Steve [Nielsen, jefe de equipo] y David en este nuevo rol. Llevo algunos años alejado del lado competitivo del automovilismo, desde dentro de un equipo, pero tenía muchas ganas de volver a estar en el centro de la acción y buscar las milésimas y pelear con nuestros rivales por puntos y, ojalá, trofeos. Hay un excelente grupo de ingenieros, diseñadores y proyectistas aerodinámicos en la fábrica, y espero contribuir al éxito del equipo en un futuro no muy lejano”, relató Somerville.

No resulta un simple fichaje el que realizó Alpine: con el desembarcó adquiere un conocimiento profundo sobre cómo piensa la FIA. El movimiento, además, es un nuevo episodio que resalta la filosofía que impulsó Briatore, que acelera la transformación de la estructura británica desde su retorno a la escudería en 2024, como asesor ejecutivo. La sensación en el paddock es que la escudería volvió a actuar en grande y proyecta recuperar el brillo que tuvo Renault. Este reglamento empuja a las escuderías a descubrir un equilibrio entre la carga aerodinámica y el consumo del motor eléctrico para ser eficiente en recta para preservar energía y después no perder carga aerodinámica en las curvas, que son puntos destacados en la trayectoria del ingeniero británico. Alpine demostró puntos débiles en el inicio de la temporada en el rendimiento en curvas rápidas y la eficiencia aerodinámica general del auto.

Alpine demostró puntos débiles en el inicio de la temporada en el rendimiento en curvas rápidas y la eficiencia aerodinámica general del auto, dos aspectos que atacará el ingeniero británico Jason Somerville Vincent Thian - AP

La experiencia en aerodinámica avanzada y en simulación podría ayudar a Alpine a optimizar el comportamiento dinámico del auto bajo las reglas de la aerodinámica activa. Mejorar la coordinación entre departamentos, robustecer la tarea en el túnel de viento y CDF (Dinámica de Fluidos Computacional), acelerar el concepto del equipo con los autos de nueva generación. Somerville tendrá influencia en la evolución aerodinámica del A526 en la segunda mitad de la temporada, donde se definen las posiciones en el Mundial de Constructores.

Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, posa junto a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly y el modelo A526; en el inicio del año, el equipo refleja en la pista la tarea de los ingenieros en Enstone JOSEP LAGO - AFP

“Estamos encantados de sumar al equipo a alguien con la experiencia de Jason para continuar con nuestro progreso. El trabajo que el equipo ya realizó esta temporada es extraordinario, pero todos sabemos que esto recién empieza y que nadie se está conformando. Su incorporación nos permitirá dar pasos aún más grandes para mejorar nuestro rendimiento en la actual carrera de desarrollo”, expresó David Sánchez. Somerville es el refuerzo estrella, pero no el único que ensayó Alpine en las últimas semanas: los ingenieros de diseño mecánico César Fernández Garres y Joseph Grimer; el responsable técnico de soporte, Joe Barrat, y el ingeniero aerodinámico junior, Pablo Ignacio Álvarez García.

Con los movimientos, Alpine enseña una fuerte señal para la fábrica, el garaje y los pilotos. Para el presente y también para el futuro, porque construye una estructura técnica con ambición y de largo aliento. Una robustez para garantizar este inicio de Colapinto y Gasly, los pilotos que en la pista reflejan el trabajo de Enstone.