George Russell, penalizado: por los cambios en el Mercedes, el británico largará retrasado en Singapur

La temporada en la que, por ser el piloto más experimentado del equipo que tiene los mejores autos, George Russell era el favorito para ser el campeón de la Fórmula 1, tiene al inglés cada vez más lejos de la coronación. El abandono por un desperfecto a cinco vueltas del final del Gran Premio de Bahréin, en Malasia, fue un problema no solamente en sí, sino que además acarrea una consecuencia: al ser necesario un nuevo cambio de motor, el Mercedes número 63 será rezagado por lo menos 10 posiciones en la partida de la carrera principal del Gran Premio de Singapur, que tendrá lugar este fin de semana.

No sufrirá retrasos, en cambio, en la sprint, la última del año. Pero la competencia larga, que entregará el triple de puntos que la corta, lo verá salir a lo sumo 11º, con un agravante crucial: en el circuito callejero del pequeño país asiático es muy difícil superar autos. De hecho, el británico ganó en Marina Bay en 2025 desde la pole position. Largar en la segunda mitad del pelotón es una condena, aunque queda la esperanza de que la bien factible intervención del auto de seguridad trastoque planes y reacomode la grilla.

George Russell no tuvo una buena jornada en Sepang: su motor dejó de funcionar cerca del final de la carrera (AP Photo/Aijaz Rahi) Aijaz Rahi - AP

Russell, que debió retirarse cuando estaba tercero en el circuito malayo, está 84 puntos detrás de su compañero, el italiano Kimi Antonelli, cuando quedan 183 en juego por cada piloto. Ese abandono en Malasia contribuyó a que el joven italiano ampliara su ventaja sobre el británico de 66 a 84 puntos, con siete carreras por disputar esta temporada.

“Es particularmente frustrante [...] pero, lamentablemente, forma parte del deporte. Malasia fue, desde luego, un fin de semana muy difícil para nosotros. Hemos pasado varios días trabajando duro para entender por qué nuestro rendimiento no estuvo donde debía estar”, comentó Toto Wolff, el jefe de Mercedes, sobre la penalización por cumplir en Marina Bay. En contexto, esta penalización podría permitir que Kimi Antonelli amplíe aún más la ventaja sobre su compañero en la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. “Ahora nuestro enfoque está en darle el mejor auto posible y las mejores oportunidades para que pueda remontar posiciones”, agregó Wolff.

Toto Wolff considera que Singapur será un Gran Premio crucial para las últimas carreras de Mercedes MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El reglamento técnico impone un límite de cambios de piezas y de unidades de potencia por año por coche. Cuando se supera ese tope, se recibe una multa de al menos diez posiciones de retraso en una grilla de largada. Así, Russell excederá la asignación de componentes de la unidad de potencia para la temporada y será penalizado.

Mercedes tenía previsto estrenar un motor con mejoras en el Gran Premio de Estados Unidos, el posterior al de Singapur; ahora tal vez adelante la modificación, de modo de evitar⁠ en Austin otra sanción. “Las características del circuito (de Singapur) son muy diferentes, y eso nos ayudará a tener una imagen más clara de dónde estamos. Durante el fin de semana evaluaremos tanto el último paquete de actualizaciones como nuestra especificación anterior para asegurarnos de ver plenamente qué dirección debemos tomar”, remarcó Wolff, ya de cara a la competición que se realizará el domingo desde las 9, hora de la Argentina.