GP de Bélgica de la F1 2026: cuándo se corre, con Franco Colapinto

Con Franco Colapinto (Alpine) en la parrilla de 22 pilotos, la temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) continuará el este fin de semana con el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, que corresponde a la duodécima fecha de un calendario trastocado por las suspensiones de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La actividad comenzará el viernes 17 y se extenderá hasta el domingo 19, con tres entrenamientos y la clasificación para la definición. Cada una de las instancias se transmitirá en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Kimi Antonelli ganó cinco carreras en la temporada 2026 y lidera el campeonato Fatima Shbair - AP

El argentino se presentará en Bélgica después de una gran actuación en Silverstone, donde largó 19° y llegó noveno. Así, sumó dos puntos y tiene 18 en total, con los que se ubica en el duodécimo puesto a Oliver Bearman (Haas). Su año es muy bueno y ello lo ratifica que obtuvo unidades en cinco de las nueve competencias que se completaron.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

Franco Colapinto sumó puntos en cinco de las nueve carreras de la Fórmula 1 2026 Denes Erdos - AP

El líder de la tabla de pilotos es el Kimi Antonelli (Mercedes) con 179 puntos seguido de su compañero de equipo, George Russell, con 154 y de Lewis Hamilton (Ferrari) con 147. El joven italiano lideró cinco pruebas, pero no se impone desde hace tres y se le acercaron sus perseguidores.

En la clasificación de constructores Mercedes, gracias a Antonelli y Russell, domina con 333 puntos, 78 más que Ferrari. Alpine, en tanto, sigue quinto con 60 unidades, las 18 de Colapinto más 42 conseguidas por Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el Gran Premio de Gran Bretaña

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el fin de semana, coincidente con la final Mundial 2026, el domingo 19 de julio el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Bélgica. La prueba corresponderá a la duodécima fecha de un calendario trastocado por la suspensión de dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz de la Guerra de Medio Oriente.