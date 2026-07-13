Harry Kane reconoció que Thomas Tuchel tenía razón respecto del bajo desempeño de Inglaterra

La revolución que se generó en Inglaterra después del cruce entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel por la diferencia de criterio respecto del rendimiento del equipo, escribió un nuevo capítulo en la antesala de las semifinal que deberá jugar el miércoles próximo ante la selección argentina, en Atlanta. Es que apareció en escena Harry Kane y coincidió con el entrenador acerca de que el equipo todavía no mostró su mejor versión.

Kane, a sus 32 años, no parece tener demasiado reparo en decir lo que piensa, incluso, en un contexto en el que las diferencias entre Bellingham y Tuchel quedaron expuestas tras la victoria de Inglaterra ante Noruega. El delantero, máximo goleador histórico del equipo inglés, salió en defensa del entrenador alemán y explicó que la frustración del DT se debe a que su equipo no es capaz de hacer en los partidos lo que lleva a cabo en los entrenamientos.

Recapping a special night. Memories we won’t forget! Let’s keep this going - see you on Wednesday 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/QJD1A0DHZd — Harry Kane (@HKane) July 12, 2026

“Cuando nos ve entrenar, ve la unión que tenemos y lo que podemos hacer, especialmente con los jugadores que tenemos, nuestra forma de atacar, nuestros duelos individuales y nuestras habilidades, simplemente quiere ver esa versión de nosotros. Él sabe mejor que nadie que no es tan sencillo; jugamos contra buenos rivales y buenos equipos. Está intentando sacar lo mejor de nosotros y sabemos que podemos alcanzar un nivel superior. Todavía no lo hemos visto. Nosotros mismos sabemos que podemos alcanzar otro nivel”, dijo Kane.

Mientras los medios en Inglaterra consideran que se debe bajar el nivel de tensión entre Tuchel y Bellingham, también toman las palabras de Kane para marcar que uno de los generales del equipo está alineado con el entrenador: “Aún no hemos visto la mejor versión del equipo. Lo hemos mostrado de a ratos. Contra Noruega también se vieron destellos. No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener. Pero en esta etapa del torneo te enfrentás a los mejores equipos del mundo. Nos enfrentaremos a uno de los mejores equipos del mundo en la semifinal”.

Harry Kane junto con Jude Bellingham en la victoria de Inglaterra sobre Noruega (Photo by Richard Pelham / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lejos de potenciar la controversia entre su compañero y el entrenador, Kane eligió concentrarse en lo que está logrando este equipo en la Copa del Mundo: “Sabemos que podemos jugar mejor, pero al fin y al cabo estamos en una semifinal del Mundial y eso no siempre ha sido así para esta selección nacional, así que tenemos que disfrutarlo”.

Y concluyó: “Esta ha sido una era de gran éxito para nuestra selección nacional, llegando a semifinales y finales, y queremos rematar la faena. Ese es el reto que nos falta ahora. Llevamos seis semanas juntos y hemos demostrado un enorme deseo de conseguir el título. Ahora vamos a necesitar un esfuerzo aún mayor durante la última semana”.

¿Qué había pasado?

Todo se precipitó a partir de las declaraciones del técnico alemán inmediatamente después de la victoria ante Noruega por 2 a 1, por los cuartos de final. Aunque destacó la importancia de haber alcanzado las semifinales, se mostró crítico con el desempeño de sus dirigidos.

“Hoy nos hemos complicado mucho la vida”, declaró a ITV Sport. “El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”.

“En todos los sentidos. El compromiso está ahí, pero nos lo pusimos muy, muy difícil con la forma en que jugamos. Descuidados, errores tácticos, no lo suficientemente rápidos. No lo suficientemente repetitivos. Tuvimos suerte”, agregó.

Y finalizó: “Vamos a mejorar, tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar. Ahora toca asimilarlo todo. Necesitamos todo lo necesario para ofrecer un mejor rendimiento”.

“¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? CAPAZ NO SABE LO QUE ES JUGAR EN ESTAS CONDICIONES contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. Hay que tratar de crear un ambiente positivo”.



Bellingham, contra su DT. 🤬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/3UYF4hMcqf — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026

Las palabras de Tuchel no cayeron bien en el mediocampista de Real Madrid, que fue consultado sobre ellas una vez terminado el partido. Visiblemente molesto, respondió: “Como sea. Da igual. Es difícil estar en la cancha en un partido agotador. Todos los jugadores hemos hecho un gran esfuerzo para clasificar”.

Bellingham profundizó su crítica hacia el entrenador y defendió la dificultad del rival. “Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. Contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No son un equipo fácil contra el que jugar”, afirmó ante las cámaras de ITV.

El volante inglés también justificó la forma en que su equipo consiguió la clasificación: “No se puede ganar todos los partidos solo con pases largos o 1.000 pases... a veces hay que ganar de forma sucia y eso es lo que hicimos hoy”.