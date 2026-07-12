Francia vs. España, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Francia y España se enfrentan este martes en el marco de una de las semifinales del Mundial 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título y se cruzará con el seleccionado que resulte vencedor en el mano a mano entre la selección argentina e Inglaterra. El partido está programado para las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El combinado galo avanzó de ronda tras derrotar a Marruecos por 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé, que junto a Lionel Messi es el máximo goleador de lo que va de la Copa del Mundo con ocho tantos, y Ousmane Dembélé. La Furia Roja, por su parte, dejó en el camino a Bélgica por 2 a 1 gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino, que al igual que en los octavos contra Portugal entró desde el banco y convirtió a los pocos minutos (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los belgas).

Mikel Merino convirtió el gol con el que España eliminó a Bélgica del Mundial 2026 CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 5 de junio del año pasado, en una de las semifinales de la UEFA Nations League. En aquella oportunidad, en un partido memorable, España se quedó con la victoria por 5 a 4 con un doblete de Lamine Yamal y sendas anotaciones de Nico Williams, Mikel Merino y Pedri. Los tantos franceses fueron convertidos por Kylian Mbappé, Rayan Cherki, Dani Vivian en contra y Randal Kolo Muani. Se enfrentarán en una semifinal por cuarta vez en los últimos cinco años: los españoles ganaron en la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025, y los franceses festejaron en la Nations League 2021.

Francia vs. España: todo lo que hay que saber

Semifinales del Mundial 2026.

Día : Martes 14 de julio.

: Martes 14 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Francia vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de España. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.36.