Los medios de Suiza elogiaron a su selección y cuestionaron la actitud de Embolo tras su expulsión

Luego de perder 3 a 1 contra la Argentina, los principales medios de Suiza destacaron el desempeño de su seleccionado, elogiaron a los jugadores y reflejaron el descontento general con la expulsión del delantero Breel Embolo, quien recibió una tarjeta amarilla por simular una falta para intentar engañar al árbitro.

“La selección nacional le exige todo a la Argentina, pero para lograr su primer pase a las semifinales de la Copa del Mundo, todo tenía que salir a la perfección“, lamentó el titular del Neue Zürcher Zeitung, uno de los diarios más antiguos e influyentes de Zúrich.

La publicación hizo alusión al accionar del delantero suizo, cuya expulsión se dio tras una jugada que comenzó con una amonestación errónea para Leandro Paredes. “Desde el punto de vista de las reglas, la decisión es completamente correcta”, lamentó.

En su mayoría, los medios llenaron de elogios al seleccionado europeo. Le Temps —diario de referencia de la parte francófona de Suiza— consideró que el juego se desarrolló con “eficacia, calma e inteligencia”. “Una Suiza admirable pero algo ingenua cae en cuartos de final ante la Argentina", titularon.

La tapa de Le Temps

“Una tarjeta amarilla cuestionable pero justificada y, por decir lo menos, evitable. El partido, y el destino de la selección, dependieron de este incidente, que sin duda pasará a la historia", calificaron a lo ocurrido tras la revisión del VAR, cuando el árbitro comprobó que Embolo simuló el contacto y ya estaba cayendo antes de que Paredes hiciera contacto con él.

En la misma línea, 24 heures llevó a su nota principal un elogio a los jugadores: "Los suizos regresan con la frente en alto, con buenas calificaciones y con remordimientos“. Unas líneas después hacen alusión a la ”mortificante eliminación" en cuartos de final.

24 heures

Si bien cuestionaron la decisión de los jueces del VAR de expulsar al delantero y dejarlos con 10 jugadores, los diarios también acusaron al mismo protagonista: Embolo fue blanco de críticas y cuestionamientos por su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

"Embolo huye del estadio sin decir palabra“, comenzó el Tages-Anzeiger, principal diario de la ciudad de Zúrich. La publicación habló sobre la diferencia de actitud entre el delantero expulsado, quien eligió guardar silencio y no dar declaraciones, y sus compañeros, como Remo Freuler, quienes criticaron duramente a las autoridades en el partido.

Tages-Anzeiger, contra Embolo

“Esta vez, Embolo fue el primero en ser expulsado”, tituló el diario de mayor tirada del país europeo, Blick. La publicación destacó los minutos posteriores a que el jugador de 29 años fuera obligado a retirarse del partido.

Según detallaron, Embolo se dirigió directamente al micro del equipo sin hablar con los periodistas que lo abordaron. “Tenía la cabeza gacha y la gorra negra le cubría el rostro. Se niega a hablar con los medios sobre su tarjeta roja”, marcaron.

“Pero no sólo su temprana salida del estadio fue inusual. Poco después, su familia también pasó junto a los periodistas, en un lugar por donde normalmente solo transitan los jugadores, entrenadores y personal. Al cabo de un rato, regresaron al estadio, donde el resto de la familia los esperaba para llevarlos de vuelta a su hotel en Kansas City", comentaron. La nota también hizo hincapié en el apoyo que recibió el delantero de sus compañeros y entrenador.

La tapa de Blick

En la misma línea, 20 minuten destacó el llanto de Embolo tras la tarjeta roja y citó las declaraciones del entrenador suizo Murat Yakin, quien aseguró que el joven quedó “devastado”. “Pocas veces se había visto a Breel Embolo tan abatido”, comenzó el artículo.

Al igual que los otros medios, el diario gratuito de tirada nacional hizo énfasis en la actitud del jugador tras ser echado: “El propio Embolo no concedió entrevistas el día de la eliminación de Suiza en el Campeonato Mundial. En la zona mixta, el delantero del Rennes abandonó el vestuario cabizbajo y con la gorra puesta. Parecía profundamente frustrado, algo comprensible dado que probablemente fue el partido más amargo de su carrera".