¿GP de Malasia o GP de Bahréin? Por qué hay confusión por esta fecha de la Fórmula 1 2026

El calendario de la Fórmula 1 (F1), diagramado cada temporada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), rara vez sufrió alguna modificación a lo largo de la historia, pero este año cuestiones extradeportivas hicieron que la entidad que organiza el certamen cancelara primero y reprogramado después un Gran Premio (GP).

Entre el 10 y 12 de abril se iba a desarrollar el GP de Bahréin en el circuito de Sakhir, pero la Guerra en Medio Oriente escaló al punto en el que la FIA decidió suspenderlo varias semanas antes, junto al de Arabia Saudita, previsto para una semana después.

El Gran Premio de Bahréin no se disputará este año en Sakhir, sino en Sepang, Malasia Altaf Qadri - AP

El calendario inicial de 24 carreras se redujo a 22. No obstante, semanas atrás la FIA anunció la reprogramación del GP de Bahréin para el fin de semana venidero, del 2 al 4 de octubre, pero a miles de kilómetros del escenario original: en el Circuito Internacional de Sepang en Malasia.

En consiguiente, entre este viernes y domingo se disputará el Gran Premio de Bahréin en Malasia, como es presentado oficialmente el evento por la organización.

Hace casi una década que Malasia no es anfitriona de la Fórmula 1 en Sepang. La última carrera fue hace nueve años, en 2017, y la ganó el neerlandés Max Verstappen. Es así que el Gran Circo vuelve a ese país y a esa ciudad, con el detalle de que el GP llevará el nombre de Bahréin.

Max Verstappen es el último piloto que ganó el Gran Premio de Malasia en Sepang Agencia AFP - AFP

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras prácticas y continuará un día después con el último entrenamiento y, luego, la clasificación para la carrera del domingo a las 4 (hora argentina). Las instancias previas a la prueba principal también serán en la madrugada de nuestro país a raíz de la diferencia horaria con la nación asiática (+11).

Todas las etapas se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Así está la F1 2026

Con la victoria en el GP de Azerbaiyán el último fin de semana, George Russell (Mercedes) quedó a 66 puntos de su compañero Kimi Antonelli en la tabla de posiciones de pilotos. El italiano suma 302 mientras que el británico, 236. El tercero es Lewis Hamilton (Ferrari) con 199. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, protagonizó un grave incidente que lo obligó a abandonar junto a Pierre Gasly y Lando Norris. Así, no pudo sumar unidades y se mantiene 12° con 27.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: 4 de octubre a las 12 (Sepang, Malasia).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026