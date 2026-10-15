Haas anunció al brasileño Rafael Camara como piloto para 2027

La Fórmula 1 está en constante movimiento y el mercado de pases no se detiene aún en la recta final de la apasionante temporada que tiene al italiano Andrea Kimi Antonelli como líder de la clasificación. La novedad este jueves es la confirmación para 2027 del brasileño Rafael Camara como piloto de Haas. Oriundo de Recife, de 21 años, Camara es el actual puntero de la Fórmula 2, e ingresará en la máxima categoría en el lugar del francés Esteban Ocon.

BREAKING: Haas have confirmed Rafael Camara will join the team in 2027 on a multi-year deal#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/G1y4gyGo9d — Formula 1 (@F1) October 15, 2026

“Firmado, sellado y listo. Nos complace anunciar el fichaje de Rafael Câmara con un contrato de varios años. El piloto brasileño dará el salto a la Fórmula 1 al comienzo de la temporada 2027″, informó Haas en sus redes. “Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1”, declaró Camara, que firmó un contrato “plurianual”.

El ascenso de este piloto ha sido vertiginoso: en 2024, obtuvo el título del Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FRECA), mientras que al año siguiente se alzó con la corona de la F3.

Camara, de 21 años, será el segundo brasileño de la F1 en 2027; el otro es Gabriel Bortoleto James Sutton - Formula 1 - Formula 1

De esta manera, si logra finalizar el año como campeón de la F2 con Invicta —aventaja a Nikola Tsolov por siete unidades—, se convertirá en el único piloto que haya conquistado FRECA, F3 y F2 en temporadas consecutivas.

Con el anuncio de Rafael Camara en Haas, Brasil contará con un piloto más en la máxima categoría del automovilismo mundial. Este piloto de Pernambuco, de 21 años, que sustituirá al francés Esteban Ocon y se unirá al paulista Gabriel Bortoleto en la parrilla de salida, será el 34º brasileño en la historia de la Fórmula 1.

La lista de pilotos brasileños incluye a tres campeones de F1: el bicampeón Emerson Fittipaldi (campeón en 1972 y 1974), y los tres títulos de Nelson Piquet (1981, 1983 y 1987) y de Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), además de 101 victorias en la categoría.

Rafael Camara es uno de los nombres más destacados de la nueva generación del automovilismo brasileño. Nacido en Recife, el piloto forma parte de la Academia de Ferrari desde 2022 y está destacando en las categorías de acceso a la F1.