Hadjar se enojó con Albon y le tiró el auto encima en el final de la última práctica del GP de Estados Unidos

La tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tuvo este sábado un final a pura tensión, sobre todo con los pilotos de Red Bull. Las últimas vueltas, que servían para hacer un simulacro de clasificación, depararon complicaciones en algunas curvas para Max Verstappen e Isack Hadjar y exteriorizaron su furia al volante.

El tetracampeón, que igualmente marcó el segundo mejor tiempo de la jornada, se encontró con un coche indomable en un tramo del circuito de Austin, bloqueó, se pasó y liberó tensiones sacudiéndolo de un lado a otro ante la frustración por no poder cerrar el giro. Claro, no había nadie a su alrededor.

Verstappen sepertinya sedang kesal.. sampe di-burnout itu ban 😭 pic.twitter.com/um4DqOw3JN — F1 Speed Indonesia (@f1speed_indo) October 24, 2026

Pero su compañero, estuvo muy cerca de provocar un accidente luego de haberlo evitado. “¿Qué carajos está haciendo? ¿Durmiendo en la línea de carrera?”, lanzó por la radio el francés de origen argelino, que llegó a la primera curva, poco después de abrir la vuelta, y se encontró con Alexander Albon a baja velocidad, lo que lo obligó a desacelerar y hacer un movimiento extraño, con un bloqueo, para no impactarlo.

No obstante, Hadjar sintió que ese perjuicio no podía quedar ahí y casi fue por una venganza. Primero, le hizo señas muy evidentes sobre que se corriera del camino al ponerse a su lado, ya con el Williams fuera de los límites del trazado. Y enseguida, cuando Albon regresaba a la pista en la que estaba enfriando los compuestos, Isack le tiró encima su vehículo dos veces para impedir que lo hiciera, en una descarga peligrosa de las pulsaciones elevadas con las que había quedado no sólo por eso, sino porque en la vuelta anterior se había ido de pista en dos curvas consecutivas tras subirse a los pianos.

Isack Hadjar fumes at Alex Albon! 🫨



Not an ideal end to FP3 for the pair 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/oqpgGS7fxs — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Minutos antes, Isack le había reclamado por la radio al equipo que no sabía qué le pasaba a su Red Bull, que se desestabilizó y se fue de los límites por partida doble, por lo que el conductor de 22 años lo dejó ir por la parte cementada que había fuera del trazado, para no volver a subirse a otros pianos.

Allí, su ingeniero consiguió serenarlo y pedirle que insistiera otra vez. El piloto galo se serenó, volvió a domar su auto y aceleró a fondo en la recta principal para abrir otra vuelta, que terminó más pronto todavía porque apareció Albon en el camino y el Ninja, apodo con el que se lo conoce por su manejo combativo, se enfureció tanto que elevó el nivel de riesgo con su maniobra sobre el tailandés y quedó en la mira de los comisarios para evaluar su comportamiento.

Max Verstappen gira por delante de Franco Colapinto en la última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en Austin CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al concluir la sesión, Hadjar quedó décimo, a casi un segundo de su compañero y a 1s037/1000 del más veloz, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), mientras Franco Colapinto, enfocado en el rendimiento del Alpine para la carrera más que para la clasificación, debido a la penalización de 10 lugares que debe pagar, quedó 15°.

Antes, Hamilton había vivido una situación similar con Gabriel Bortoleto (Audi), que largará último por una doble penalización. El experimentado hombre de Ferrari se encontró con el brasileño en una zona de frenada y no tardó en hacerlo notar por la radio. Pero allí no pasó de eso. Lo mejor estaba por llegar, con Hadjar y Albon.