Piloto británico y siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 con un auto y un motor que se construye y diseña en el Reino Unido. El mérito deportivo, después de ceñirse seis coronas en las últimas siete temporadas del Gran Circo e igualar el récord de conquistas del alemán Michael Schumacher, empujará a Lewis Hamilton a ser ungido como Sir por la Reina Isabel II de Inglaterra, luego de ser incluido en la lista de honores de Año Nuevo. Un nombramiento que le llegará en el mismo calendario en el que batió la marca de 91 victorias que firmó el germano en 2006 y en el que se convirtió en un activista por los derechos de las minorías en las pistas y en la calle: el personaje público, el hombre detrás del casco, abrazó al movimiento Black Lives Matter y utiliza las redes sociales para ensayar cuestionamientos y mensajes críticos sobre el racismo y el medio ambiente.

Hamilton se convertirá, según consigna The Sun, en el tercer piloto campeón de la F.1 en recibir la distinción, detrás de Jackie Stewart, que esperó 26 años para ser ungido Caballero de la Reina, tras ganar los títulos de 1969, 1971 y 1973, y de Jack Brabham -monarca en 1959, 1960 y 1966-, que tomó rédito de una licencia por la que los nativos de las ex colonias británicas, como Australia, podían ser condecorados. El póquer de pilotos lo completa Stirling Moss: el campeón sin corona -murió el 12 de abril pasado-, también tuvo la distinción del Imperio Británico. Entre los integrantes del paddock de la F.1, Frank Williams (1999) y el ingeniero Patrick Head (2015), los creadores de la escudería Williams en 1977, fueron nombrados Sir.

Lewis Hamilton será el tercer piloto de Fórmula 1 en ser nombrado Caballero de la Reina; en 2009, el británico recibió la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico Crédito: OSE SENA GOULAO / POOL / AFP

Con cada título la pregunta se hacía repetitiva. Con cada corona, la respuesta de Hamilton era la misma: "No tengo nada distinto que decir comparado con los años anteriores". Sin embargo, tras la conquista de 2017, en el autódromo Hermanos Rodríguez, de México, el británico deslizó que sería un orgullo. "Desde que almorcé con ella, cuando me invitó al Palacio de Buckingham, extraño a la Reina [Isabel]. Siempre quise volver, sería el honor más grande. Intenté representar a Inglaterra del mejor modo y si eso es reconocido por la Reina sería increíble. Tengo amigos que son Sir y es único, así que ¿por qué no disfrutarlo?", comentaba el piloto, de 35 años.

En 2017, tras consagrarse campeón tetracampeón, Lewis Hamilton deslizó que sería un orgullo ser nombrado Sir; hace un par de semanas, al ser consultado, confesó: "pienso en ese honor pienso en mi abuelo que sirvió en la guerra. la gente que trabaja en los hospitales, las enfermeras y los médico Crédito: REUTERS/Ronald Wittek

Pero días atrás, cuando se refirió a la posibilidad de recibir el título honorífico, ensayó un mensaje más comprometido con la realidad del planeta y las luchas que desatan los héroes invisibles del mundo: "Cuando pienso en ese honor pienso en mi abuelo que sirvió en la guerra. la gente que trabaja en los hospitales, las enfermeras y los médicos que salvan vidas en estos tiempos tan difíciles. Pienso en todos esos héroes olvidados y no me veo como uno de ellos. No salvé a nadie". El cambio del mensaje refleja la metamorfosis y las causas del pasado que el séptuple campeón nunca olvidó, pero que en 2020 hizo bandera.

En 2009, después de ganar el primer título de F.1, Hamilton fue distinguido con la Orden del Imperio Británico, sumándose a otros pilotos como Alan Jones, Derek Bell, John Watson, Jenson Button y David Coulthard. La nómina se hace más extensa con aquellos que fueron distinguidos como Oficiales de la Orden del Imperio Británico -Damon Hill, Adrian Newey, Claire Williams y Christian Horner- y los Comandantes de la Orden del Imperio Británico, Ron Dennis, Ross Brawn, Gordon Murray, David Richards y Nigel Mansell.

