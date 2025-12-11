Gran arranque de Faustino Oro en el Magistral Szmetan-Giardelli

Un fuerte torneo magistral de ajedrez se está disputando en el Centro Cultural Recoleta. Lleva el nombre de los maestros internacionales Sergio Giardelli y Jorge Szmetan, quienes fueron fecundos actores del ajedrez vernáculo durante décadas. La organización y financiación corre a cargo del maestro internacional y empresario multimedios Tomás Darcyl, que también se emplea como jugador.

El elenco es variopinto. Por un lado, los jovencísimos Faustino Oro, ya superestrella con 12 años, e Ilan Schnaider, de 14, otra promesa argentina. También están los dos mejores jugadores patrios (según el ranking), Sandro Mareco y el reciente campeón nacional Diego Flores. Completan la tropa argentina los veteranísimos sesentones Sergio Slipak y Tomás Darcyl. También experimentados son dos de los participantes extranjeros, Julio Granda, de 58, prócer del ajedrez latinoamericano, y el letón Alexei Shirov, de 53, que en su prime, hace alrededor de 25 años, llegó a ser el segundo jugador del mundo. Completan la grilla el búlgaro Iván Cheparinov, fuerte gran maestro, aunque más conocido por su rol como analista de su compatriota y excampeón mundial Veselin Topalov, y Aryan Tari, gran maestro noruego, y Elo más alto del certamen, con 2636.

Diego Flores consiguió un muy buen triunfo sobre Sandro Mareco Rodrigo Néspolo

Faustino Oro tuvo un gran arranque en el torneo, lo que hace presagiar la conquista de su segunda norma de gran maestro. Para ello tiene que alcanzar 5 ½ sobre 9 rondas, y ya ostenta 2 ½ sobre 3. En el debut, venció en el duelo infantil a Schnaider; luego hizo lo propio con Darcyl, y en la tercera ronda, unas oportunas tablas con Tari, al que ya se sacó de encima como posible incordio.

Fue una partida corta, lo que supone un descanso para Faustino, luego del trajín ajedrecístico en el que viene inmerso desde hace semanas. Todavía falta mucho, y habrá obstáculos en el camino, pero Faustino, como suele hacer, empieza con fuerza e ilusión en el torneo. Se lo nota maduro en la toma de decisiones, bien preparado en las aperturas, y práctico cuando hay que jugar rápido. Cualidades indispensables en un campeón.

Ilan Schnaider, otro de los protagonistas @ilan_schnaider

Luego de tres jornadas, acompañan a Faustino en la punta del torneo Diego Flores y Alexei Shirov. Es un momento deportivo espléndido el que está pasando Flores. Después de ganar su octavo Campeonato Argentino, sigue lanzado a por todo. Casi le gana a Shirov en la primera ronda, venció a Slipak en la segunda, y en el duelo por la primacía nacional ante Sandro Mareco, salió a jugar la partida como quien reclama una deuda, lo desbordó por todos lados y se hizo con un punto valioso para el conteo final. En el nivel que está jugando, puede aspirar a todo. A su vez, Alexei Shirov quiere reverdecer los laureles del gran jugador que fue. Tuvo suerte en su debut con Flores, al escapar con unas tablas agónicas. Pero después despachó sin miramientos a Schnaider y a Darcyl. El letón es el candidato natural a ganar el torneo. Mañana, un duelo para alquilar balcones: Faustino Oro, con blancas, ante Shirov.

Pasadas tres rondas, así está la clasificación del Magistral: