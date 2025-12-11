Steve Nielsen, jefe de Colapinto en Alpine: “Los dos pilotos han sido mejores que sus coches”

El rictus de resignación y cierta amargura en el rostro de Franco Colapinto, que trataba de calmarse y parecer tranquilo, durante una entrevista con ESPN el pasado domingo al cabo del Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina, era toda una declaración.

El micrófono registró una frase lapidaria: “Gracias a Dios se terminó esta temporada”, acabó el argentino antes de retirarse para preparar un 2026 que, afirmó “va a ser mucho mejor”.

El 2025 fue de pesadilla para él y para Alpine, por un auto que esporádicamente su experimentado compañero Pierre Gasly situó entre los primeros 10 en las pruebas de clasificación y que en las últimas carreras, con ambos pilotos, estaba abonado a las últimas posiciones de la parrilla.

El Alpine A525 pasó a ser un mal recuerdo para Colapinto, que confía en el 2026 será "un año mejor" para Alpine; quedó en el debe la consecución de puntos, en 18 grandes premios. Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

El mandamás del equipo, Flavio Briatore, había decidido no desarrollar el coche desde el Gran Premio de España, para concentrar todos los esfuerzos de sus ingenieros de diseño y de pruebas en el túnel de viento y en simulación computacional con miras a crear el auto del 2026, el A526.

Colapinto subió al avión rumbo al oeste en Abu Dhabi desconociendo, quizás, una frase que lo ayudaría a sentirse tranquilo.

Steve Nielsen, el team principal que está en el día a día de la gestión del equipo, dijo al recibir al enviado por LA NACION en Abu Dhabi, sobre la temporada cerrada: “La brutal realidad es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido y pienso que los dos pilotos que tenemos ahora han sido mejores que sus coches”. Colapinto, entonces, está incluido.

Colapinto se saluda con Nielsen; el jefe de equipo reprendió al argentino por la desobediencia a la orden de no superar a Gasly en Texas, pero considera que rindió por sobre el coche. Captura

Más allá de todas las opiniones que llegan desde fuera del equipo, las únicas que importan son las de quienes le han firmado su contrato como piloto estable en la Fórmula 1. Vaya esa frase para los que miran solamente los resultados de Franco, sin profundizar: ningún punto; mejor lugar en carrera, 11º (en el GP de Países Bajos); promedio de puesto en carreras, 15,82º; última posición en el certamen.

Pero Nielsen sabe más. Que Franco le ganó a Pierre Gasly, su compañero de equipo de siete temporadas en la categoría, en cinco de 13 pruebas de clasificación para las carreras principales; que comenzó el Mundial recién en su séptima fecha, la del GP de Emilia-Romaña, y sin pruebas de pretemporada; que empezaba a superar en velocidad al francés cuando su accidente en la sprint de Brasil lo dejó con un chasis disminuido y con partes aerodinámicas de menor rendimiento hasta fin de año. Y que en Abu Dhabi, como en las carreras anteriores, siempre fue capaz de tener el mismo, muy próximo y también a veces más veloz, ritmo de carrera que Gasly.

Las paradas en los boxes son otro de los aspectos que debe corregir Alpine; en el caso de Franco han sido bastante lentas en general. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Nielsen trazó en la entrevista un panorama de cómo ve venir el próximo año y qué espera de Alpine y de la Fórmula 1, cuando entrará en vigencia otro reglamento técnico y los coches serán muy diferentes a los que acabaron 2025. Se terminan los fondos curvos, es decir, habrá una radical disminución del efecto suelo. Tendrán alerones móviles adelante y atrás, y neumáticos más angostos (15 centímetros los anteriores, 25 los posteriores). Serán más cortos (200 milímetros) y más ligeros (30 kilos) y la potencia entregada se repartirá al 50% cada uno entre el motor V6 de combustión, por un lado, y el motor eléctrico y la batería, por el otro.

—Alpine decidió, muy temprano, en 2024 concentrarse en el auto del año próximo, sacrificando la temporada 2025. Ningún otro equipo comenzó tan prematuramente con ello. ¿Cree que esa estrategia le dará alguna ventaja?

—Espero que sí. Cuando vi al equipo Haas, que ha hecho un gran trabajo este año, introducir una nueva y profunda mejora en el coche en Austin, pensé “¡uau, eso va a moverlo hacia arriba! [N. de la R: tal cosa sucedió]. Pero luego tengo la sensación de que no ha dado prioridad al coche del ’26. Y eso me da confianza de que deberíamos ser competitivos comparados con ellos el año próximo, y con suerte estaremos por delante de ellos.

Franco, provisionalmente delante del Haas de Esteban Ocon en Abu Dhabi; Nielsen cree que la escudería estadounidense pagará con un menor rendimiento en 2026 haber seguido desarrollando tanto el modelo de 2025 en lugar de enfocarse temprano en el siguiente. ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Haas había comenzado 2025 por detrás de Alpine y acabó delante, 8º entre los 10 constructores, mientras Alpine resultó último. Y continuó Nielsen: “Nosotros hicimos temprano el cambio de prioridad. Sabemos que los túneles de viento de los equipos operan en gran medida con los mismos sistemas y pasan por los mismos procesos a través del tiempo. Se trata de hacer miles de pruebas diferentes tendiendo hacia las soluciones correctas. Y cuanto antes se comienza eso, mejor”.

Muy enfocado en la próxima campaña, luego de asumir la jefatura de Alpine el 1 de septiembre en reemplazo a Oliver Oakes (Briatore es un asesor ejecutivo), el inglés de 61 años profundizó en lo que viene. “A los equipos que han comenzado más tarde, eso debería penalizarlos, espero. Sin embargo, como ya he dicho, cuando todos hagamos las tandas largas y nuestros cálculos en los entrenamientos de pretemporada en Baréin, el año próximo, entonces veremos. Hay mucha incertidumbre sobre las regulaciones del año próximo en términos de trucos de diseño y sobre las ideas que otros equipos pueden haber aplicado. Necesitamos hacer un coche mucho mejor y entonces veremos si nuestros pilotos son capaces de estar a la altura de él“, advirtió.

—Al final del día, en todo caso, será el cronómetro el que dará su fallo...

—Espero que sí. Creo que hemos hecho todas las cosas correctas. El chasis ha pasado su prueba de choque. Es más ligero, es más fuerte y se lo ve bien, pero cada equipo que construye un coche te dirá que es bueno. Lo que realmente decide eso es lo que sucede en el circuito.

El inglés Nielsen piensa que el próximo año Alpine dará un salto de desempeño, pero advierte que hay que esperar a las pruebas de febrero en la pista para que el panorama sea claro entre todos los equipos. Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Ningún equipo ha querido anticipar ni la mínima información sobre cómo será su modelo ’26, aunque varios rivales de Alpine sostienen que la escuadra podrá tener mejores resultados en la próxima temporada porque llevará el grupo híbrido impulsor Mercedes.

Es un secreto a voces que la necesidad de que el 50% de la entrega de energía corresponda a la parte eléctrica está provocando serios problemas de agotamiento de las baterías. Las simulaciones de todos los equipos dicen que se acaba esa propulsión eléctrica en medio de las rectas y que se verá a autos al ralentí o perdiendo mucha velocidad en esas condiciones, tal como sucede en la Fórmula E (eléctrica). Se desnaturaliza la verdadera competición entre pilotos porque estos tienen que conducir con el plan de un taxista, tratando de ahorrar combustible. Menos acelerador y mucha contemplación. Y de todas las soluciones, se dice en el paddock, la de Mercedes es la más avanzada, la que lleva ventajas y la que tiene menos problemas.

Colapinto y Gasly se despidieron de los A525 pero el próximo año los coches serán más difíciles de manejar, con gomas más angostas y menos efecto suelo; de todas maneras, eso ocurrirá para todos los pilotos. Sam Bloxham - LAT Images

Tanto Gasly como Colapinto y el piloto de reserva, Paul Aron, han probado en el simulador de Enstone un A526 virtual. Y en Abu Dhabi, este martes un A525 modificado para parecerse al modelo del año próximo fue conducido por el francés, que sumó 144 vueltas probando los neumáticos más angostos y de diferente construcción a los utilizados en 2025. Se trató de comprobar el rendimiento del caucho y estudiar si aparecía granulado o con ampollas y el grado de desgaste. Pirelli quiere estar bien preparada para las exigencias del año próximo.

Alpine y Nielsen, también. Como Colapinto, quieren ser optimistas. “El próximo será mejor”, repitió el argentino en Abu Dhabi. Franco estará presente en Barcelona el 23 de enero, cuando la escudería francesa haga el lanzamiento de su 2026 en el centro de la ciudad, antes de los ensayos a puertas cerradas que realizará entre el 26 y el 30 en el circuito de Montmeló.

Producción: Jaime Pintanel