Tras ser reemplazado por Colapinto, Jack Doohan volvió a correr y protagonizó un choque en su debut

Jack Doohan tuvo su debut en la Súper Fórmula de Japón, la cual no tiene nada que ver con la Fórmula 1, y comenzó nuevamente un largo recorrido para intentar volver al primer nivel; sin embargo, este estreno estuvo lejos de ser el ideal, ya que se accidentó durante la prueba conjunta y de novatos del campeonato.

Su debut como piloto de la Súper Fórmula de Japón fue en el circuito de Suzuka, donde Doohan se accidentó en su primer día luego de perder el control de su vehículo, el cual se estrelló y obligó a ondear una bandera roja. La información fue brindada por el portal japonés Autosport Web, sitio en el que se encargaron de contar todos los detalles de lo sucedido con el corredor de automovilismo australiano de 22 años.

“Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, explicaron. De esta manera, el ahora excompañero de Franco Colapinto tuvo un primer día parecido a lo que fue su paso por la Fórmula 1 en 2025, donde protagonizó varios accidentes, hecho que benefició al argentino, quien ocupó su lugar luego de apenas seis carreras durante la temporada.

Doohan pudo salir del accidente sin ninguna lesión de gravedad Autosport Web

Ahora, de cara a la próxima temporada, Doohan aspira a ocupar un lugar de reserva en otra escudería de la Fórmula 1, motivo que lo llevó a participar de la Súper Fórmula de Japón para evidenciar su talento al volante. Esto fue reportado por el mismo portal japonés, donde informaron: “Doohan, piloto de pruebas con Kondo Racing, ha forjado una estrecha relación con Toyota y espera que esta nueva relación le permita participar en el futuro programa de Grandes Premios de la compañía. El primer paso que busca Doohan es un puesto en Haas en 2026. Finalmente, ha dejado Alpine y las negociaciones están en curso”.

Jack Doohan le dijo adiós a Alpine luego de un 2025 con muchos accidentes Instagram (@jackdoohan)

Con respecto al plan de Jack Doohan de utilizar la Súper Fórmula de Japón como una especie de trampolín para volver a la F1, es algo relativamente común en el circuito y hasta se la considera como una alternativa muy valiosa para conseguir este objetivo, aunque no llega a tener la importancia de la F2. Además, otorga la Superlicencia necesaria para la Fórmula 1 y es una de las razones principales por las que los pilotos jóvenes deciden viajar hasta Asia para participar. Entre algunos de los más destacados que luego llegaron a los Grandes Premios se encuentran Satoru Nakajima (Lotus en 1987), Aguri Suzuki (Larrousse Calmels en 1988) o Liam Lawson (Racing Bulls 2024-2025).

Qué es la Súper Fórmula de Japón

La Súper Fórmula de Japón, conocida oficialmente como Japanese Super Formula Championship, es la máxima categoría de monoplazas en el país asiático y la de mayor prestigio en el continente oriental. Es una competición muy antigua, que pasó por varias denominaciones a lo largo de las décadas, ya que llegó a llamarse Fórmula 2000, Fórmula 2, Fórmula 3000 y hasta Fórmula Nippon, para luego adoptar el nombre actual en 2013. Sus características principales son: