Horario del GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 de este sábado 26 de septiembre de 2026

Este sábado, desde las 8 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Azerbaiyán de la Fórmula 1. La 16° fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito callejero de Bakú y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, largará 10°. Hasta el momento fue 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 16° en Japón. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.

George Russell (Mercedes) logró la pole position y largará primero, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica 1: 18°.

Práctica 2: 11°.

Viernes 25 de septiembre

Práctica 3: 10°.

Clasificación: 10°.

Sábado 26 de septiembre

8: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La carrera se lleva a cabo el sábado debido a que el domingo es feriado nacional en Azerbaiyán en conmemoración a los caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj.

Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú, donde sumó sus primeros puntos en Fórmula 1 Alpine

Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, con la carrera programada para este sábado a las 8 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Calendario y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de España en la última fecha y es el líder del campeonato de pilotos THOMAS COEX - AFP