Horario del GP de España de la Fórmula 1 de este domingo 13 de septiembre

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de España de la Fórmula 1. La 15° fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Madring, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, largará 9°. Hasta el momento sumó puntos en 14° en Australia; 10° en China Barcelona y Bélgica; 16° en Japón; 7° en Miami; 6° en Canadá; 14° en Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; y 9° en Gran Bretaña e Italia. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 21 unidades.

Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) iniciará segundo. Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 13°.

Práctica 2: 15°.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 11°.

Clasificación: 9°.

Domingo 13 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El británico Lewis Hamilton en el nuevo circuito de Madring, con la bandera de España de fondo David Davies - PA Wire DPA

Cómo ver online el Gran Premio de España

El Gran Premio de España se disputa este fin de semana en el circuito de Madring, con la carrera programada para este domingo a las 10 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Cronograma y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia en la última fecha y es líder del campeonato de pilotos Luca Bruno - AP