Horario del GP de Singapur de la Fórmula 1 de este domingo 10 de octubre

Este domingo, desde las 9 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Singapur de la Fórmula 1 2026. Esta nueva fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito Urbano Marina Bay, y se puede ver en vivo únicamente por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. En Fox Sports estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

Franco Colapinto, uno de los pilotos titulares de Alpine, largará 15°. Hasta el momento terminó 6° en Canadá; 7° en Miami y España; 9° en Gran Bretaña e Italia; 10° en China, Barcelona y Bélgica; 13° en Bahréin (se corrió en Malasia); 14° en Australia, Mónaco y Países Bajos; 15° en Austria y Hungría; 16° en Japón; y abandonó en Azerbaiyán. Gracias a estos resultados, se mantiene en el 12° puesto de la tabla de posiciones con 27 unidades.

Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position y largará primero, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) iniciará segundo. Lewis Hamilton (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ocuparán la segunda línea de la parrilla en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Práctica libre 1: 19°.

Clasificación sprint: 11°.

Sábado 10 de octubre

Sprint: Abandono.

Clasificación: 16° (largará 15° por una penalización a George Russell).

Domingo 11 de octubre

9: Carrera

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El Cirtuito Urbano Marina Bay de Singapur es la sede del Gran Premio de la Fórmula 1 de este fin de semana ANTHONY WALLACE - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur se disputa este fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay, con la carrera programada para el domingo a las 9 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV. En Fox Sports, en tanto, estará disponible el relato en vivo de ambas pruebas y la carrera en diferido.

F1 TV Pro.

Disney+.

Calendario y ganadores de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Bahréin y la carrera sprint del GP de Singapur de este fin de semana Vincent Thian - AP

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina