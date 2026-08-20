Horarios del GP de Países Bajos de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanudará, tras el parate por el tradicional receso, el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, donde los 22 pilotos y las 11 escuderías volverán a competir en pos de lograr sus objetivos.

La actividad comenzará el viernes con la única práctica del cronograma a raíz de que luego, a las 11.30 (hora argentina), tendrá lugar la clasificación para la carrera sprint del sábado a las 7. En la continuidad, tendrá lugar la qualy para la final del domingo a las 10.

Franco Colapinto espera está haciendo su mejor temporada en la Fórmula 1 Alpine

Ninguna de las instancias se transmitirá en vivo por TV en la Argentina porque Fox Sports dispondrá de los relatos y la emitirá en diferido varias horas después de concluida. En ese contexto, la única opción para verla será a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 21 de agosto

7.30: Práctica 1.

11.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 22 de agosto

7: Carrera sprint.

11: Clasificación.

Domingo 23 de agosto

10: Carrera.

La primera parte del año tuvo 11 de las 13 carreras programadas en el fixture porque se cancelaron los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que el primero se reprogramó para entre el 2 y 4 de octubre en el circuito de Sepang en Malasia. Así, solo queda saber si el GP de Arabia Saudita también se disputará en otro trazado.

En territorio neerlandés será la décimosegunda prueba del año del campeonato que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos contra los 169 de Lewis Hamilton (Ferrari). Franco Colapinto (Alpine), marcha 12° con 19 tantos. Mercedes lidera la tabla de constructores con 379 puntos gracias a Antonelli y George Russell. Por detrás está Ferrari con 307 tantos mientras que Alpine marcha sexto con 61 con la unidades del argentino y de su compañero Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine