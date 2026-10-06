El emotivo posteo de Antonela Roccuzzo por la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Lionel Messi tendrá su última función este martes en el Monumental. Con la 10 en la espalda, el futbolista de la selección argentina se despedirá ante el público en un amistoso contra Benín. Aunque el resultado será completamente anecdótico, el rosarino recibirá el apoyo de todos sus compañeros, dentro y fuera de la cancha, como así también de sus familiares, entre ellos, Antonela Roccuzzo, su esposa.

Roccuzzo, que estará presente junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, se encargó, durante la previa, de repostear varias publicaciones alusivas a este partido donde Messi será el centro de la escena.

Anto Roccuzzo comenzó a palpitar la despedida de Messi

La primera publicación que reposteó fue de la cuenta de @rosariociudad, quienes montaron, en las adyacencias al Monumento Histórico Nacional a la Bandera, la camiseta especial que utilizará Messi en su despedida. “Nada será igual, no estamos listos pero vamos con vos adónde sea, sos único e irrepetible, y tuvimos el regalo enorme de haberte visto y disfrutado”, expresó la cuenta.

El emoji de emoción de Roccuzzo

En la siguiente historia, Antonela profundizó sobre el modelo de camiseta que usará Lionel en la jornada de este martes. Con el logo de su marca, el escudo con las tres estrellas y el ‘10′ en la zona del pecho, la esposa del futbolista le agregó un emoji de emoción, palpitando lo que será una jornada muy emotiva para el rosarino.

Como parte indispensable del desarrollo profesional del futbolista, Antonela se convirtió en una pieza fundamental cada vez que Leo entraba a la cancha. En especial en cada Mundial, cuando las cámaras también enfocaban a ella y sus hijos, Roccuzzo vivirá este martes un día con las emociones a flor de piel y así lo demostró en su cuenta de Instagram.

Uno de los últimos reposteos fue a la cuenta de TyC Sports, que armó un compacto especial con varias jugadas de Messi en la selección. Para musicalizar esta pieza se eligió la canción “Sin principio ni final” de Abel Pintos con el fin de darle un tinte emotivo al asunto.

La emoción de Anto Roccuzzo tras la publicación del video de AFA

Para finalizar, Anto se emocionó con el video especial que armó la AFA y subió a sus redes. “Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno capitán”, escribió la cuenta oficial, quien ya armó todos los preparativos para una noche única.

El video emotivo de AFA para Lionel Messi

De esta manera, la madre de Thiago, Mateo y Ciro palpitó lo que será un día único e irrepetible tanto para Messi como para el resto de los futbolistas, cuerpo técnico, familiares e hinchas que buscarán llevarse el mejor recuerdo del estadio de River.

El mensaje de Lionel Messi tras su último entrenamiento con la selección

Desde su llegada al país, Lionel Messi generó una imantación suprema en el resto de sus compañeros. El anfitrión del amistoso ante Benín, que le pondrá cierre a su etapa en la selección argentina, utilizó su cuenta de Instagram para contar las sensaciones que le recorren por el cuerpo.

Lionel Messi en el predio de AFA Manuel Cortina

“Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió el capitán de la selección, presagiando lo que será el momento del adiós. En la publicación se observan varias jugadas dentro del entrenamiento y una postal grupal con los compañeros que lo acompañaron en estos últimos años.

En el amistoso ante Benín también habrá otra despedida: la de Nicolás Otamendi. El defensor, con actualidad en River, ya había anunciado su retiro de la selección antes del Mundial 2026 y este martes también se despedirá con honores.