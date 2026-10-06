Así es la camiseta de la selección argentina para el partido despedida de Lionel Messi

Este 6 de octubre quedará marcado a fuego en la historia del fútbol argentino porque será, de ahora en más, el de la despedida de Lionel Messi de la selección argentina. El adiós del mejor jugador que alguna vez vistió la camiseta celeste y blanca es especial por donde se lo mire y, por ello, todo lo programado y organizado alrededor del amistoso vs. Benín es para honrar al capitán.

El rosarino, y sus compañeros, utilizarán una camiseta confeccionada para la ocasión por la marca que viste a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al propio futbolista. El diseño es con tres bastones anchos, dos celestes y uno blanco; las mangas y el cuello con cierre en negro y los números, tanto atrás como adelante, y el apellido en dorado. En la espalda, además, tiene un sol gigante sombreado.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

La camiseta fue presentada por el mismo Messi semanas atrás en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida". En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y, luego, intercambiar de una percha la última remera de la Argentina, la que utilizó en el Mundial 2026, por una del nuevo modelo. Posteriormente, la indumentaria la exhibió también la AFA.

La ropa es apenas una de las tantas acciones especiales que se prepararon para la ocasión. La organización anunció en las últimas horas el Line Up del evento y oficializó que actúan, entre otros, Román, El Original; Amar Azul, Q’Lokura, Un Poco de Ruido; Damas Gratis, La Sole y Ulises Bueno. Además, previó un shows de fuegos artificiales y de drones.

La Sole cantará en la despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental Jorge Saenz - AP

La despedida del astro rosarino cierra una era, a la vez que ya comenzó otra para el fútbol argentino y su seleccionado. Y en el día que nadie quería que llegue el evento pasa más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varios homenajes y sorpresas para el hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

El juego, quizás lo menos importante, inicia a las 20 y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto del juego con información y estadísticas actualizadas al instante. No obstante, la fiesta comienza a las 17.30, cuando se abren las puertas del estadio Monumental.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.