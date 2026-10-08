Horarios del GP de Singapur de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) continuará este fin de semana con el Gran Premio (GP) de Singapur en el circuito de Marina Bay, correspondiente a la 17ª fecha de un calendario que está llegando a su fin y resta cada vez menos para conocer al piloto y equipo que se quedarán con los títulos.

La actividad comenzará este viernes con el único entrenamiento del cronograma porque luego se realizará la clasificación para la última carrera sprint del año. El sábado, en tanto, se disputará la prueba abreviada y, después, la qualy para la carrera del domingo a las 9 (hora argentina).

Horarios del GP de Singapur

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Viernes 9 de octubre

5.30: Práctica 1.

9.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 10 de octubre

6: Carrera sprint.

11: Clasificación para la carrera.

Domingo 11 de octubre

9: Carrera.

R A C E 🤩 W E E K



The triple header concludes with an #F1Sprint weekend under the lights at the Marina Bay Street Circuit! ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/aAaIhZz4to — Formula 1 (@F1) October 5, 2026

Todas las instancias se transmitirán en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El campeonato de pilotos lo lidera Kimi Antonelli (Mercedes), quien le sacó una gran ventaja a su compañero George Russell y se encamina al título. El joven italiano tiene 320 unidades y el británico, 236 cuando restan apenas siete carreras más la sprint en Marina Bay, por lo que hay 183 tantos en juego. Más atrás figura Lewis Hamilton (Ferrari) con 214 tantos. Franco Colapinto (Alpine), por su parte, no consiguió puntos en las últimas dos carreras y se mantiene 12° en la general con 27.

En el torneo de constructores Mercedes suma 556 puntos contra 405 de Ferrari y también desfila a la coronación. Alpine, en tanto, marcha sexto con 68 unidades.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026