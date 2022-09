Jorge Barrio, del sobrepaso impensado a la contundente victoria en el TC2000

Toyota redondeó un doblete de victorias en la novena fecha del calendario del TC2000, que se desarrolló en el autódromo del Villicum, en San Juan. La contundencia fue determinante en los dos festejos de la marca japonesa: el sábado, Julián Santero firmó el éxito en la carrera Sprint; ayer, Jorge Barrio sacó rédito de un despiste de Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) para adueñarse de la cabeza de la carrera y sellar su segunda celebración en la categoría.

Jorge Barrio al frente del pelotón, con Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) y Leonel Pernía (Renault Fluence) como perseguidores; Toyota marcó un doblete de éxitos en el Villicum TC2000

“Me dieron un auto increíble, es todo producto del trabajo de los mecánicos e ingenieros después de la prueba aerodinámica. A la carrera la padecí cuando pasé al frente, porque destruí el neumático delantero izquierdo: venía con vibraciones y con el temor de que me explotara el neumático. Por eso traté de regular y no exigir cuando apoyaba, porque la vibración era muy grande”, comentó Barrio, a la transmisión oficial, sobre el rendimiento del Toyota Corolla N°41 y de la maniobra que significó el cambio de mando de la carrera, cuando Canapino pisó una mancha de aceite y se despistó.

Primero en Neuquén y ahora en San Juan, Jorge Barrio el dueño de los festejos en el TC2000 TC2000

“Había aceite que no estaba señalizado. Frené, pero nunca vi nada. Creo que el resultado final es bueno: estaba más para tercero que para ganar. Barrio me hubiera pasado”, explicó el campeón defensor, que protagonizó una dura batalla con Leonel Pernía (Renault Fluence), que finalizó tercero y es el puntero del campeonato. “Ir atrás de la estela de aire de Agustín me complicaba, pero fue un gran resultado, porque con 60 kilos de lastre mostramos que el ritmo del auto es excelente. Ahora viene una gran carrera y sin kilos”, sentenció el Tanito, sobre los 200 Kilómetros, que se desarrollarán el 2 de octubre, en el autódromo de Buenos Aires.

Pernía intentará repetir en el coliseo porteño la victoria de 2021, cuando se impuso junto a Antonino García. Los tres integrantes del podio en San Juan también estuvieron en la ceremonia de premiación el año pasado en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, ya que Canpino -junto con Caíto Rissati- finalizó en el segundo lugar y Barrio fue el piloto invitado de Matías Milla, cuando el pinamarense era parte de la estructura del equipo Renault.