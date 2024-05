Tercera generación: Tiago Pernía firmó un doblete en el TC2000 en San Nicolás

Escuchar

Trescientos veintitrés días faltaban a Tiago Pernía para cumplir dos años, cuando Juan María Traverso decidió en la fría mañana del 7 de agosto de 2005, en Olavarría, no largar la serie de Turismo Carretera y finalizar sin preámbulos su exitosa carrera deportiva. Ocho días transcurrieron de la muerte del piloto que trascendió marcas y generaciones en el automovilismo argentino y Tiago completó un fin de semana perfecto con dos victorias, sus dos primeras en el TC2000, la categoría en la que el Flaco tiene el récord de títulos, con siete coronas.

El hijo de Leonel y nieto de Vicente se impuso con Renault, la marca con la que Traverso firmó triunfos épicos, como en Río Negro, en 1988, con la cupé Fuego en llamas. Treinta minutos de maneja separan a Ramallo, la última morada del máximo campeón argentino de pista del autódromo de San Nicolás, que lleva su nombre y en donde el TC2000 desanduvo su tercera fecha de la temporada con el Gran Premio Juan María Traverso, uno de los múltiples homenajes con los que se mantiene vivo el espíritu del último ídolo del automovilismo nacional.

Tiago Pernía ganó con Renault, la marca con la que Juan María Traverso celebró seis de los siete títulos en TC2000 Carla Mendez - Prensa TC2000

Tiago nació en Dallas (Estados Unidos), cuando Leonel jugaba fútbol de salón para Dallas Sidekicks. Eran los días en que para su padre la pasión por el automovilismo era un encanto de los tiempos en los que Vicente -el Tano, que fue defensor de Estudiantes y campeón con Boca- corría en Turismo Carretera, donde fue subcampeón de Traverso en 1997. De regreso a la Argentina, Leonel empezó a involucrarse con el deporte motor y saltó de experiencias escasas e irregulares a convertirse en piloto oficial Honda y desde entonces –aunque uno de sus sueños es conformar un cuerpo técnico de fútbol con sus hermanos Gastón y Mariano- la velocidad y el vértigo de los coches de carrera empujan al tandilense: Tiago se crio bajo esa estela.

“Todo lo que aprendí fue por mi padre. Me enseñó cada paso y cada camino que tenía que dar y hacer en el automovilismo. Y me facilitó muchas cosas. Mi papá es mi ídolo y yo lo sigo en todo lo que hace”, señalaba Tiago, que hizo una escalera desde el karting, pasando por la Fórmula Nacional, la Fórmula Renault, la Fórmula Metropolitana hasta tomar contacto con los autos de turismo del Turismo Nacional y del TC2000 Series.

El abrazo de padre e hijo: Leonel Pernía, tricampeón de TC2000, premia a Tiago, que en San Nicolás obtuvo sus dos primeros éxitos en la categoría Prensa TC2000

Un triunfo por duplicado para Tiago, que celebró el sábado y el domingo, resultados con los que endereza un arranque de campeonato enredado. “Esto es un envión anímico enorme y un sueño cumplido. Cuando era más chico recuerdo de verlo a mi viejo cómo luchaba para ganar en esta categoría y cómo lo festejábamos en casa. Yo todavía no caigo de lo que logré, imagino que a medida que pasen los días lo podré ir disfrutando un poco más. Son momentos que me van a quedar para toda la vida, aunque por ejemplo de la emoción ni me acuerdo que me dijo mi papá cuando me vino a abrazar y felicitar el sábado, después de la primera victoria”, resaltó Tiago, que para sumar el segundo triunfo tuvo que recuperar dos veces la posición de privilegio: primero con Bautista Figgo Bessone –hijo de Ernesto Tito- y más tarde con Juan Ignacio Teske, que debutó el fin de semana en el TC2000.

Tiago Pernía, tercera generación de pilotos en una familia que mezcla el automovilismo y el fútbol: su abuelo Vicente, papá Leonel y el tío Mariano, tres ejemplos de la pasión Carla Mendez - Prensa TC2000

El Tano nunca pudo celebrar un título en el automovilismo, Leonel se quitó una pesada mochila en 2019 al sumar su primera corona en TC2000 –ahora es tricampeón y bicampeón del Turismo Nacional-, Tiago con el tempranero éxito prácticamente desconoce el significado de sufrir para ganar. “Mi segundo fin de semana en la categoría y sinceramente no me esperaba tener dos victorias. La mochila es porque los sponsors necesitan resultados, porque ellos son los que hacen que pueda estar acá y mi comienzo no fue satisfactorio”, explicó en charla con Carburando Radio.

La emoción de Tiago se trasladó a Leonel, que lo acompaña desde siempre. En 2024, padre e hijo comparten las aventuras en dos categorías: el TC2000 y el TN. En la primera, los dos obtuvieron victorias y en la segunda todavía ninguno logró celebrar en lo más alto del podio. Claro que la diferencia es que Leo es el puntero en los dos campeonatos, en los que además desea revalidar la corona.

