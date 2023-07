Jorge Mas: el presidente de Inter Miami reveló los secretos de la llegada de Lionel Messi al equipo de la MLS

escuchar

Jorge Mas es uno de los artífices de la llegada de Lionel Messi a Inter Miami. El ejecutivo de 60 años, nacido en esa ciudad, dirige la empresa de ingeniería MasTec (9.280 millones de dólares de capitalización bursátil) y los destinos del equipo de fútbol fundado en 2018, del que es propietario y gerente desde 2021. El fichaje de Lionel Messi revolucionó a la MLS, una jugada que le ganó la pulseada a Barcelona, el club de toda la vida del crack, y los petrodólares de Arabia Saudí.

Mas, empresario cubanoamericano, es hijo de Jorge Mas Canosa, histórico del primer exilio fallecido en 1997. Comparte la cúpula de la propiedad de la franquicia con su hermano José y con el exfutbolista David Beckham. En estas semanas avanzó en su megaplan y golpeó con otras dos incorporaciones: el volante Sergio Busquets, viejo conocido de Messi, y el técnico argentino Tata Martino, que entrenó al astro en el Barça y en la Albiceleste.

En la entrevista que le concedió al diario El País, de España, Mas asegura que todo está listo para recibir a la estrella. Debutará el 21 de julio ante Cruz Azul, de México, en medio de una expectativa sin precedentes y con una reventa que llega a los 10.000 dólares entre los tickets más caros. Mas confirmó ante el medio español que el contrato del rosarino asciende a “entre 50 y 60 millones anuales”, oferta redondeada con la promesa de una participación en el club cuando se retire y con una porción de los beneficios de la retransmisión global, cuyos derechos son de Apple TV, así como de la venta de la equipación de Adidas.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traer a Messi a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí”, comentó Mas en El País, donde se refirió también a los beneficios fiscales de Miami: “No pagamos impuestos locales, ni estatales... Hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en [su ciudad] Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo”.

El empresario describió el impacto que tendrá Messi: “Se ha invertido mucho. En la historia del deporte aquí en Estados Unidos hay dos eventos: la llegada de Pelé al Cosmos de Nueva York [en 1975] y la de David Beckham en 2007 en Los Ángeles. Messi elevará la liga a otro nivel. Creo que viene con ganas de dejar huella, y podrá hacerlo más allá del fútbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club. Imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David o la de Michael Jordan. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios”.

Jorge Mas con David Beckam: dos de los propietarios de Inter Miami (Prensa Inter Miami)

Otras frases de Mas

Cómo fue el operativo seducción. “Estuve tres años, resultó largo. Un año y medio, muy intensamente. Muchas conversaciones con Jorge [padre y representante del jugador]. Lo vi hecho a finales de mayo. David conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando [en el Paris Saint Germain]. No quería que se sintiera presionado. Hemos hablado en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina. Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple”.

El porcentaje que se le reserva a Messi en el contrato. “No lo sé. De nuestra parte va el paquete salarial y la participación cuando se retire. Lo que sí sé es que las conversaciones con Apple van muy bien y que se están alineando los intereses. Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo”.

El pacto con Adidas. ”Él ya era jugador de Adidas. Recibirá por la venta de camisetas, pero eso ya funciona así con otros grandes atletas”.

Los beneficios. “Yo vaticino que los socios de los clubes se van a multiplicar por cinco o por 10 en tres años”.

El interés del estadounidense medio. “A ese tipo le interesa el mejor jugador del mundo. Aquí se ve mucho la Premier, Laliga, la MX de México. Más que la MLS. Hay hinchas del Manchester United, del Madrid, del Barça... Eso va a cambiar”.

El aporte de Busquets. “Para nosotros era esencial rodear a Messi de jugadores de su nivel. Hemos estado hablando con Busi desde hace más o menos un año. En el vestuario va a ser muy importante. Más aún para los muchachos de la academia. Además, se ha hablado con Jordi Alba”.

¿Luis Suárez? “Está bajo contrato, tiene una cláusula, y no sé si eso saldrá. Con Di María también hemos conversado, pero parece que está a punto de firmar con otro equipo. Todos los anuncios serán antes del 15 de julio”.

Descompensación entre Inter Miami y el resto de los equipos. “La llegada de Leo es buena para todos. Va a generar un interés entre los futbolistas jóvenes y no tan jóvenes, que querrán venir”.

El nuevo estadio. “Estamos construyendo un estadio nuevo, que va a costar 400 millones. Será mucho más conveniente, al lado del aeropuerto. La idea es abrirlo en otoño de 2025. En el actual hemos ampliado su capacidad, de los 23.000 del proyecto a 30.000. Hemos reforzado sobre todo las gradas VIP”.

La disparada del precio de las entradas. “Vamos a intentar sujetarlo. Esta es una ciudad de hombres y mujeres trabajadores. No solo de ricos. Quiero que la afición que está con nosotros desde el principio pueda disfrutar. Las entradas se encarecerán, pero habrá más también. Lo que pasó con las del primer partido es que solo se habían sacado las primeras mil, y subieron en la reventa. No soy fanático del mercado secundario, pero es lo que hay”.

El objetivo de Messi. Aún tenemos la oportunidad de ganar dos copas. Estamos en la semifinal de la que nos clasifica para la Concacaf. En la liga vamos a llegar a los playoffs, aunque esté complicado.

¿Y si Messi no rindiera? “Es un animal competitivo… en París ganó, no la Champions, pero ganó. Un solo hombre no conquista una Champions. Solo puedo hablar por Miami, pero creo que es muy triste lo que le sucedió allá. No merece que lo estén chiflando al final de los partidos”.

