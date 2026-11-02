Por qué sancionaron a Colapinto en el GP de México: pasó del 8° al 15° y se quedó sin puntos

Cuando parecía que Franco Colapinto iba a obtener un buen puesto en la tabla final del Gran Premio de México, horas después de finalizada la carrera, las autoridades de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) decidieron sancionar al argentino que pilotea un monoplaza de Alpine. ¿El motivo? Por no reducir suficientemente la velocidad en un sector con bandera amarilla simple y violar así parte del reglamento.

Tras analizar los datos de telemetría, video y la caja negra del vehículo de la escudería francesa, los comisarios deportivos determinaron que el joven piloto no bajó la marcha de forma adecuada al pasar por una zona de peligro señalizada con bandera amarilla. Colapinto y su equipo presentaron registros para demostrar que sí habían desacelerado, pero la FIA consideró que la reducción fue insuficiente.

Con la sanción de 10 segundos más a su tiempo final, y otro punto de sanción en su licencia, Colapinto cayó del 8° puesto hasta el 15° lugar, quedándose sin los puntos que había cosechado en pista.

El piloto argentino había mostrado todo su talento desde el arranque de la carrera, ya que luego de partir desde el undécimo lugar, hizo una gran largada en la que ganó cuatro posiciones, un movimiento que le permitió perfilar su carrera para terminar en una zona favorable para cosechar unidades.

Por qué sancionaron a Colapinto en el GP de México: pasó de 8° a 15° y se quedó sin puntos. ALFREDO ESTRELLA - AFP

Este fin de semana fue amargo para toda la escudería Alpine. Pierre Gasly también recibió un castigo, en su caso un stop and go de 30 segundos, por una infracción bajo doble bandera amarilla, dejando a Alpine sin unidades en México. Así, el equipo perdió los cinco puntos (cuatro del argentino y uno del francés) que había conseguido en la pista.

“Las penalizaciones posteriores a la carrera a ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos. Una forma decepcionante de cerrar el fin de semana después de una carrera positiva tanto de Pierre como de Franco”, se manifestó la escudería en las redes sociales.

Post-race penalties to both cars means we're leaving Mexico City with no points.



A disappointing way to end the weekend after a positive race from both Pierre and Franco. pic.twitter.com/afJPxVOmgf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 2, 2026

Andrea Kimi Antonelli, en su segundo año en la Fórmula 1, dio un golpe increíble y se convirtió en el campeón más joven de la historia de esa categoría automovilística superando a Sebastian Vettel. Con esta corona terminó con una sequía de Italia de 73 años sin tener un campeón mundial, desde los tiempos del recordado Alberto Ascari.