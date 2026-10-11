La autocrítica de Alpine tras un “triplete” negativo: los problemas en el auto de Colapinto y la promesa de mejoras

Franco Colapinto tuvo otro fin de semana complicado, esta vez en el Gran Premio de Singapur. El piloto argentino sufrió problemas de fiabilidad a bordo de su Alpine y abandonó la carrera por un posible inconveniente en la transmisión. De la mano, la escudería está perdiendo terreno en lo que va de la temporada.

Es la peor racha del año para el piloto nacional. Por tercera vez consecutiva se fue con las manos vacías. Sin embargo, tras lo ocurrido este domingo en Marina Bay, el ingeniero de la escudería Steve Nielsen fue autocrítico con lo que viene sucediendo en cada carrera y reveló, aunque sin precisión, que habrá novedades que podrían ayudar a Colapinto de cara a las próximas seis competencias que le quedan al calendario.

Con el abandono del argentino y el undécimo puesto logrado por Pierre Gasly en Singapur, Alpine terminó sin puntos el “triplete” de Azerbaiyán, Malasia y Singapur. De este modo, quedó a 32 puntos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar del campeonato, una diferencia que era de apenas nueve unidades antes de la carrera en el circuito callejero de Bakú.

El ingeniero británico de Alpine, Steve Nielsen, junto a Franco Colapinto

El director deportivo de Alpine habló tras la carrera y reconoció que el equipo necesita encontrar respuestas a los problemas mecánicos que aparecieron durante el fin de semana. “La carrera de hoy y el triplete en su conjunto, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, no conseguimos sumar ningún punto, lo que naturalmente hace que nuestra tarea en el campeonato sea más difícil”, dijo Nielsen.

Por otra parte, el ingeniero dejó en evidencia que todavía deben investigar las causas de los inconvenientes: “También debemos entender qué fue lo que nos obligó a detener los autos dos veces en pista durante este fin de semana”.

Pese al difícil panorama, el director deportivo cree que hay motivos para ser optimistas de cara a las próximas carreras, que conformarán un nuevo triplete en Estados Unidos, México y Brasil.

“Si nos fijamos únicamente en la clasificación por puntos, el panorama no es especialmente alentador, pero lo que nos hace ser optimistas, tanto a mí como al equipo, es que hemos demostrado tener un buen ritmo y que el coche, en general, funciona bien en la mayoría de los circuitos”.

Por otra parte, el británico reveló que Alpine planea introducir nuevas mejoras en el coche para complementar la actualización que estrenó tras las vacaciones de verano, pero fundamentalmente puso el foco en los problemas de fiabilidad que sufrió Colapinto en Singapur.

El argentino tuvo que abandonar la carrera sprint y el Gran Premio por fallas mecánicas, un aspecto en el que Alpine se había mostrado muy sólido a lo largo de 2026.

En este contexto y sin precisar cuáles serán las mejoras ni cuándo estarán disponibles, apuntó: “No solo tenemos que seguir mejorando el rendimiento del coche para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas que están en camino, sino que también debemos comprender qué provocó que tuviéramos que detenernos dos veces en pista este fin de semana”.

Nilsen sabe que la fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada: “Es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos”, concluyó.

En el caso de Colapinto, el argentino había conseguido realizar una buena largada y superar a algunos rivales, pero su carrera terminó prematuramente cuando comenzó a sentir un problema en el monoplaza.

“Fue frustrante no poder terminar nuevamente la carrera de hoy después de un posible problema en la transmisión del auto. Pero a veces así son las carreras y la fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes este año”, explicó Franco tras el Gran Premio de Singapur.