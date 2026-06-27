La clasificación del GP de Austria de F1 terminó con un golpe de Verstappen y una polémica con la pole

Un final inesperado, lleno de incertidumbre y miradas desconfiadas, entregó este sábado la clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en el circuito de Spielberg. El británico George Russell marcó el mejor tiempo con su Mercedes en el último instante, pero inicialmente se quedó con esa pole bajo investigación, porque los comisarios de la FIA deberán determinar que haya desacelerado en el sector en el que, segundos antes, Max Verstappen se había despistado y terminó contra la barrera de contención.

Tan sorpresivo fue todo que cuando el neerlandés se golpeó, en el box de Ferrari comenzaron a festejar porque instantes antes Charles Leclerc y Lewis Hamilton habían mejorado sus tiempos y aparecían primero y segundo, respectivamente. Fue entonces cuando Verstappen, que había superado la Q2 con angustia, no pudo controlar su Red Bull en la curva 9 y terminó contra la barrera de neumáticos, lo que derivó en una pronta bandera amarilla que obligaba a levantar el pie del acelerador a cada uno de los pasaran por allí.

Kimi Antonelli, otro de los que estaba lanzado en esa vuelta final por detrás de Max, debió abortar el giro, sin poder mejorar su cuarto puesto. Pero mientras en la escudería italiana celebraban, su compañero Russell siguió acelerando y les bajó el tiempo a las Ferrari, mientras por la radio advertía a su ingeniero de pista que había respetado la señalización. ¿Pudo tener margen para verla, bajar la velocidad, volver a acelerar y ser más rápido igual? Eso es lo que se cuestiona en el Paddock y provocó el malestar en el equipo que parecía quedarse con los dos primeros puestos de la grilla.

La pole de Russell tuvo una celebración entre justificaciones en Mercedes y miradas intentando encontrarlas en Ferrari, porque el británico era el piloto que giraba inmediatamente detrás de Verstappen cuando se golpeó y apareció la bandera amarilla. El resto tampoco pudo completar su vuelta, porque ya no quedaba tiempo. El inglés no tenía que perder la vuelta, sino que alcanzaba con que desacelere en esa zona.

El propio Russell sostuvo que le informaron que su vuelta es válida y que se queda con la pole. “Levanté en ese sector en el que había bandera amarilla, pero como venía siendo dos décimas más rápido me alcanzó para terminar el giro siendo más veloz, aunque haya perdido en esa desaceleración una décima y media, calculo”, explicó el británico, que volvió a la calle de boxes firme en su posición.

Al menos por ahora, Russell se queda con la pole por su tiempo de 1m06s113/1000, dejando atrás a Leclerc, por 236/1000, y a Hamilton, por 295/1000, aunque ese primer puesto lo logró en el último giro lanzado, cuando ya nadie iba a fondo como consecuencia del golpe del neerlandés.

El impactante golpe de Verstappen

La palabra final, a lo largo de la jornada, la tendrán las autoridades de la FIA con su decisión y exhibiendo las métricas que no permitan cuestionamientos sobre la decisión. Sobre todo después de algunas controversias en las últimas carreras, cuando a Pierre Gasly le tuvieron que devolver un tercer puesto que le habían quitado por un exceso de velocidad que luego se verificó que no ocurrió, y a Franco Colapinto se lo penalizó porque los comisarios consideraron que no redujo la velocidad lo suficiente en una zona de bandera amarilla, justamente, en la última carrera, hace dos semanas en Barcelona.

La grilla de salida de la carrera del domingo, desde las 10, se resolverá en los escritorios.