Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, minuto a minuto
El piloto argentino busca su posición de salida para la carrera del domingo en el circuito de Spielberg
¿Sigue Colapinto en 2027?
La continuidad de Colapinto en Alpine para la temporada 2027 se encuentra bajo evaluación por parte del asesor del equipo, Flavio Briatore, quien ya aseguró la permanencia de Gasly y fijó el receso de agosto como el plazo límite para definir la segunda butaca de Alpine. El rendimiento en pista muestra paridad entre ambos. Briatore declaró en el canal oficial de la Fórmula 1: “Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Él tiene talento. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino, pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver”.
Una mejora en la FP3
Con 16 vueltas, Colapinto cerró la tercera tanda de práctica en el 14° lugar, a 1s298/1000 de George Russell (Mercedes), el más veloz, y a 201/1000 de Gasly, su compañero de Alpine. Hubo una mejora respecto del viernes, aunque la escudería está lejos de las de punta.
La primera impresión de Franco
“Hoy no mejoró. Probé los dos [alerones, el viejo y el nuevo] una vuelta y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante eso, porque esperábamos una diferencia grande de uno al otro... Hicimos cambios grandes porque el auto iba bastante mal en la FP1, estaba bastante desconectado. En curvas lentas hacía una cosa y en curvas rápidas hacía lo opuesto. Hicimos cambios muy grandes para la FP2 y fue todo peor aun”, describió el viernes Colapinto.
"NO FUNCIONÓ COMO ESPERÁBAMOS"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 26, 2026
El análisis de Franco Colapinto tras la jornada del viernes en el #AustrianGP. ¡A pensar en lo que viene!
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La decisión de Alpine
Alpine había instalado en ambos coches un nuevo y radical alerón delantero, que no parece haber dado el resultado esperado porque otra vez un A526, el de Gasly, quedó por detrás de un Audi, el de Gabriel Bortoleto, 10º, que ya se propulsa con un nuevo motor mejorado autorizado desde la carrera de Cataluña, de hace dos semanas, por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Cómo le fue a Colapinto el viernes
Colapinto vivió un viernes con sensaciones diferentes en las dos primeras prácticas libres. Quedó 16º en la segunda sesión del día después de superar a su compañero, Pierre Gasly, por 584/1000 en la FP1, cuando quedó 8º. Al cerrar la jornada, cinco posiciones detrás del francés, la cara era de preocupación.
Kimi Antonelli goes fastest to round out Friday, ahead of the McLaren duo of Oscar Piastri and Lando Norris 👏— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
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Cómo es el trazado de Spielberg
El circuito Red Bull Ring, con apenas 10 curvas, tiene una longitud de 4,318 kilómetros y es uno de los circuitos más cortos del calendario actual. La carrera en Spielberg se disputará a 71 vueltas, para completar una distancia total de 306,452 kilómetros.
Bienvenidos a la cobertura de la clasificación del GP de Austria
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en el Red Bull Ring de Austria, con Franco Colapinto compitiendo con Alpine. La qualy en el trazado austríaco, que comenzará a las 11 (hora de la Argentina) puede verse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.
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Horario de la qualy del GP de Austria de la Fórmula 1 2026