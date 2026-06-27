Franco Colapinto, en vivo: la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, minuto a minuto

La continuidad de Colapinto en Alpine para la temporada 2027 se encuentra bajo evaluación por parte del asesor del equipo, Flavio Briatore, quien ya aseguró la permanencia de Gasly y fijó el receso de agosto como el plazo límite para definir la segunda butaca de Alpine. El rendimiento en pista muestra paridad entre ambos. Briatore declaró en el canal oficial de la Fórmula 1: “Si Franco está rindiendo... ¿por qué no? Él tiene talento. Franco aún no ha mostrado su talento completamente porque todavía está en ese camino, pero si me preguntás... No lo sé. Vamos a ver”.