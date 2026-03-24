La contundente frase de una autoridad de Cadillac sobre el inicio de temporada de la Fórmula 1 de Checo Pérez y Valtteri Bottas

El inicio de temporada de Cadillac no resultó tan alentador como se ilusionaban en la escudería estadounidense. Con el desembarco en la Fórmula 1 y con dos pilotos experimentados como Sergio Pérez y Valtteri Bottas, se esperaba un rendimiento alto más consistente en las dos primeras carreras de 2026. Y si bien el mexicano logró llevar el monoplaza hasta el final de los dos primeros grandes premios, en Australia y en China, dejando en claro su competitividad, en el seno del equipo consideran que tanto a Pérez como Bottas se los notó algo “oxidados”.

Mario Andretti, miembro del consejo de administración de Cadillac, fue quien sacudió la escena con su análisis, en el podcast Drive to Wynn, acerca del desempeño de Checo Pérez y Bottas: “Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cautelosos, ya sabes, sólo para participar, y no complicar las cosas saliendo a la pista y generando más trabajo del necesario”.

Mario Andretti meets the MAC-26, Mario Andretti Cadillac 26 🖤 pic.twitter.com/oT3MuXoGOt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 6, 2026

La escudería estadounidense es el quinto equipo con más vueltas completadas (incluso superan a Red Bull) y sólo han tenido un abandono cuando Bottas se tuvo que retirar en Australia. El mexicano cumplió llevando el monoplaza al final de las dos carreras. Ante este contexto, Andretti es consciente de los problemas que de Cadillac y por ende valora mucho escuchar las sensaciones de sus pilotos: “Por los comentarios iniciales, está claro que creo que nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos y cosas por el estilo. La otra parte es intentar comprender totalmente cómo sacar partido a la unidad de potencia en función de lo que ofrece, como mantener la carga de la batería”.

Además, el expiloto y campeón de la Fórmula 1 en 1978, habló acerca de la evolución que advierte en este arranque de la temporada: “Hemos superado la primera carrera y la segunda en China fue sin duda un poco mejor. Era importante que ambos coches llegaran a meta. También ha habido mejoras en la sesión de clasificación. Antes estábamos a unos cuatro segundos, ahora estamos a dos. Sigue siendo una gran diferencia, pero es un buen avance"

Y continuó: “Debemos ser realistas, pero queremos sentir que mejoramos a medida que avanza la temporada. Para ser sinceros, hacia el final de la temporada me gustaría pensar que ya podremos luchar regularmente entre los 10 primeros, o incluso más".

Mario Andretti on Cadillac’s ambitions for the 2026 season:



"We must be realistic, but we want to feel like we're improving as the season progresses"



"To be honest, towards the end of the season I'd like to think we'll already be able to regularly fight among the top 10, or… pic.twitter.com/gqsh6KDLT1 — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) March 22, 2026

Además, Andretti explicó que ante la nueva reglamentación de la Fórmula 1, en la que la parte eléctrica tomó mucho protagonismo, no tiene nada que envidiarles a los actuales pilotos. “Como piloto, creo que, para poder sacar todo el partido al chasis, ahora, de repente, tienes que volver a aprender a usar el acelerador, a usar todo. Así que no estoy seguro de envidiar a los pilotos en este momento. Casi me alegro de estar al margen, dijo Andretti.

En el cierre de la charla en el podcast, el asesor de Cadillac, dejó una reflexión acerca de qué permite comprender que buscan analizar internamente cómo potenciar ambos monoplazas, una tarea que tienen todos los equipos de la Fórmula 1: “No somos los únicos que tenemos problemas. Aparte de, digamos, Mercedes y Ferrari, parece que todos los demás están buscando a fondo cómo sacar el máximo partido a su situación.