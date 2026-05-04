Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo se corre el GP de Canadá

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se reanudó este fin de semana con el Gran Premio de Miami, tras el receso forzado de más de un mes por la suspensión de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente; y, salvo nuevos imponderables, no modificará su calendario hasta la última fecha, programada en diciembre.

La próxima jornada será el Gran Premio de Canadá en el circuito de Montreal el fin de semana del 24 de mayo. Corresponderá a la séptima fecha, pero será la quinta prueba del año a raíz de la mencionada doble cancelación.

Franco Colapinto se destacó en el GP de Miami con un séptimo puesto Rebecca Blackwell - AP

El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó tres de las cuatro carreras y la última de ella fue este domingo en Miami Gardens. El italiano tiene 100 puntos, 20 más que su compañero de equipo, George Russell, y 31 más que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). La escudería británica, por el andar de sus conductores, domina ampliamente la tabla de constructores con 180 tantos.

Franco Colapinto (Alpine) terminó octavo en Miami, pero escaló un puesto luego de la carrera a raíz de una penalización de 20 segundos a Leclerc y logró su mejor ubicación en el Gran Circo porque superó el octavo lugar del GP de Azerbaiyán 2014 a bordo de un Williams. Así, sumó seis puntos y está undécimo en la general con un total de siete.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Títulos de pilotos por equipos