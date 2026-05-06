Lewis Hamilton no probará la Ferrari en el simulador de cara al Gran Premio de Canadá

El piloto inglés Lewis Hamilton evalúa dejar de usar el simulador para definir la puesta a punto de su Ferrari de cara a los futuros Grandes Premios de Fórmula 1. “Para ser sincero, creo que el simulador me está llevando por el camino equivocado, así que creo que lo dejaré de lado por ahora y haré una prueba sin él”, dijo el heptacampeón del mundo tras la clasificación para el GP de Miami, corrido el último fin de semana en esa ciudad estadounidense, y en el que terminó en el sexto puesto, por delante del argentino Franco Colapinto (Alpine) en el clasificador.

La postura del piloto inglés se mantuvo al día siguiente [el domingo] tras la competencia: “Voy a tener un enfoque diferente en la próxima carrera. Porque la forma en que nos estamos preparando ahora mismo no está ayudando. Así que veremos qué pasa en la próxima carrera”, insistió el inglés de Ferrari, que suma ocho puntos menos que su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

Lewis Hamilton dio a entender que podría dejar de usar el simulador en los días previos a las carreras de Fórmula 1 @scuderiaferrari

“En definitiva, siempre es una cuestión de correlación. Nos subimos al simulador y luego llegamos a la pista, y el coche se siente diferente al llegar a la pista”, postuló Hamilton, citado por el medio especializado The Race. “El coche no respondía bien al entrar en las curvas y luego tenía un subviraje enorme a mitad de la curva; ese no es el equilibrio que uno desearía”, graficó Hamilton. Y encendió un debate acerca de qué tanto puede moldearse la realidad detrás de una pantalla, por más avanzados que sean los simuladores.

Cuestión del destino -o no-, la mejor actuación del inglés en lo que va de la temporada 2026 fue en China -terminó tercero- y no había hecho ningún trabajo con el simulador, ya que la carrera asiática se corrió una semana después de Australia, así que los pilotos no tuvieron tiempo de volver a las sedes de sus equipos.

AL LÍMITE: Franco Colapinto se tocó con Hamilton en la curva.



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“Pero estoy en el simulador todas las semanas en la preparación para las carreras y trabajo constantemente en la correlación. Te subís, te preparás para la pista, conducís y ajustás el coche a un punto determinado, y luego llegás a la pista y esa configuración no funciona”, protestó el inglés.

Hamilton añadió: “Y en el fin de semana de sprint, por ejemplo, solo tenés la primera sesión de práctica, así que no querés desviarte demasiado de tu configuración, como con un cambio importante en la suspensión, y por eso te mantenés igual. Y luego hacés un cambio antes de la clasificación y solo tenés seis vueltas para ajustarlo”.

Lewis Hamilton, en el circuito de Miami PETER FOX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El lamento del inglés persistió: “Así que, en un mundo ideal, debería haber empezado donde estaba Charles [Leclerc] al inicio del fin de semana y creo que habríamos tenido un fin de semana mucho mejor a partir de ahí. Así que no voy a usar el simulador de aquí a la próxima carrera [en Canadá]. Seguiré asistiendo a reuniones en la fábrica y demás, pero me alejaré un poco [del simulador] y veré qué pasa.”

La carrera de Hamilton se vio frustrada por los daños en la Ferrari tras un toque con Franco Colapinto. Según el inglés, ese incidente le costó “medio segundo de carga aerodinámica”. “Lo peor es cuando ocurre en la primera vuelta, porque entonces ya no hay nada que puedas hacer. Te quedás como un mero espectador, esperando”, resumió Hamilton.

Y postuló que hubiera tenido una mejor posición final en el clasificador de la carrera de no haber sido por ese toque con el piloto pilarense de Alpine: “Sinceramente, sin los daños, creo que habríamos estado en plena lucha. El coche iba bien en las vueltas previas a la parrilla. Así que es una pena, porque no refleja realmente el gran trabajo que ha hecho el equipo”, completó.