La evaluación de Briatore, después de que Alpine se marchó sin puntos de Sepang y perdió terreno en Mundial de Constructores

La lluvia, el problema de software que reconoció la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que provocó el retraso de la largada y una mala elección de neumáticos fueron un conjunto de situaciones que alteraron el Gran Premio de Bahréin, donde la aventura fue frustrante para Alpine. La ilusión de recortar puntos en el Mundial de Constructores frente a Racing Bulls, un nuevo fallido para los coches de la escudería con sede en Enstone, que tenía a sus dos espadas en posiciones diferentes para la batalla: Pierre Gasly largó desde la novena posición, mientras que Franco Colapinto, tras penalizar 15 posiciones, entre las cinco por la sanción que le impusieron los comisarios deportivos tras generar el accidente en Bakú y las 10 restantes por el cambio en el motor de combustión interna, lo hizo desde el anteúltimo cajón de la grilla. Al final del gran premio que se desarrolló en el circuito de Sepang, en Malasia, el argentino terminó por delante del francés, aunque ninguno de los dos logró sumar unidades.

Franco Colapinto (Alpine) con neumáticos slicks recorre apenas unos metros por delante de Arvid Lindblad (Racing Bulls): en un puñado de vueltas se evidenció que la elección de las gomas fue un error Rudy Carezzevoli - Getty Images AsiaPac

El rendimiento competitivo que enseño Alpine durante el fin de semana descubrió un rumbo diferente después de la intensa lluvia que castigó al circuito malayo y la elección de neumáticos que ejecutó el equipo hundió a los dos pilotos. La decisión de no dividir la estrategia también resultó una resolución que el resultado marcó como un error de los ingenieros.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo y el hombre que marca el pulso del conjunto admitió que no se estuvo a la altura. “No fue el resultado que queríamos teniendo en cuenta desde dónde comenzamos la carrera, con nuestros rivales sumando puntos y la diferencia actual en el campeonato”, apuntó el empresario italiano. Y agregó: “Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que sucedió en la carrera, no tomamos las decisiones correctas, ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo”.

Con la pista húmeda y tras la extensa demora para reiniciar una carrera que tuvo una bandera roja por los múltiples fallos que presentaron varios autos en durante los giros de procedimiento de largada, la parrilla quedó dividida entre los equipos que optaron por neumáticos intermedios –para lluvia- y aquellos que apostaron por los slicks ante la expectativa de que el asfalto se secara rápidamente. Alpine estuvo entre los que eligieron la segunda opción y colocó neumáticos blandos en los coches de Colapinto y Gasly, una apuesta que rápidamente quedó en evidencia como la alternativa equivocada. Una vez que los cinco semáforos se apagaron, el argentino no encontraba el modo de avanzar, mientras que el francés caía en el clasificador. Las primeras vueltas dinamitaron las posibilidades y los ensayos que se intentaron para revertir la situación no funcionaron. Colapinto logró avanzar hasta el 13° casillero gracias al buen ritmo que mostró posteriormente, mientras que Gasly terminó 16°.

El ritmo de carrera de Alpine en piso seco, un dato positivo que rescató Flavio Briatore en el circuito de Sepang

Alpine no fue la única escudería que hizo una jugada de riesgo o evaluó que la pista se secaría rápidamente: Ferrari también dispuso que Lewis Hamilton y Charles Leclerc, que partían desde las dos primeras filas, calzaran gomas sin dibujo y al igual que Gasly y Colapinto, marcharon con el compuesto blando. Briatore reconoció que la decisión terminó condicionando las posibilidades de acceder a las posiciones que entregan puntos. “Nosotros, y algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado”, argumentó, en un intento por disimular el error. Trece de los 22 coches eligieron el neumático intermedio y en los primeros giros eran los que ocuparon los 13 primeros lugares del clasificador.

La elección desacertada resultó costosa para la batalla por el quinto puesto en el Mundial de Constructores, porque el principal rival de Alpine, Racing Bulls, terminó con sus dos pilotos en la zona de puntos tras iniciar con intermedios: Liam Lawson finalizó 7° y Arvid Lindblad, que largó 22° y último, capturó el último punto, con la décima posición. Ahora, quienes son el equipo satélite de Red Bull Racing se exhibe con 90 puntos, mientras que Alpine quedó estancado en 68, después de no clasificarse entre los diez mejores en las dos últimas fechas: al desacierto en Sepang se le agrega el accidente que involucró a los dos autos en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto provocó un accidente que implicó a Gasly y al campeón defensor, Lando Norris (McLaren).

Franco Colapinto largó 21ro y escaló ocho puestos en el Gran Premio de Bahréin, aunque insuficiente para cosechar puntos; su compañero Pierre Gasly descendió del noveno al 16to casillero del clasificador JADE GAO - AFP

Entre la contrariedad, Briatore enseñó una observación optimista para el futuro: el rendimiento del A526 con piso seco, algo que también destacó Colapinto en la rueda con los medios. “Con las gomas lisas tuvimos muy buen ritmo, pasé a varios autos que venían adelante mío. Eso es positivo para el futuro, pero una pena que nos haya costado tanto con esa decisión. Creo que si no hubiera sido una buena carrera”, relató el pilarense, mientras que el italiano manifestó: “La velocidad pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato”, aventuró Briatore, que ya se enfoca en la siguiente cita, del próximo fin de semana, en el circuito urbano de Singapur. Un trazado en el que Briatore fue protagonista en 2008 al ordenar a Nelson Piquet Jr., junto con el ingeniero Pat Symonds, que el brasileño chocara contra el muro y provocara el ingreso del Auto de Seguridad para beneficiar la estrategia de su compañero de equipo, Fernando Alonso.