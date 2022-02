La Fórmula 1 dio de baja el Gran Premio de Rusia y Haas presentó el monoplaza de Mazepin con el blanco como predominante

Así como en su momento el coronavirus hizo estragos en los calendarios deportivos, ahora es el conflicto entre Rusia y Ucrania el que condiciona la programación en distintos deportes. En las primeras horas de este viernes, la UEFA le quitó a San Petersburgo la sede de la final de la Champions League. Ahora, la Fórmula 1 decidió cancelar el GP de Rusia, que estaba previsto para septiembre en Sochi, localidad ubicada a unos 400 kilómetros de Ucrania. “El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y los equipos discutimos el posicionamiento de nuestro deporte y la conclusión es que, teniendo en cuenta la opinión de todas las partes afectadas, es imposible organizar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, explicó el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado.

En otra parte del texto, se menciona: “El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA visita países de todo el mundo con una visión positiva para unir a la gente, uniendo a las naciones. Estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y esperamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual”.

La decisión de dar de baja ese Gran Premio estaba al caer: ayer, Sebastian Vettel (cuatro veces campeón), Max Verstappen (actual monarca) y Fernando Alonso (bicampeón) habían sido críticos para con Rusia por la invasión a Ucrania y, por consiguiente, a la realización del gran premio ruso de Fórmula 1 este año. “Cuando un país está en guerra lo correcto es no correr allí”, había mencionado el crack de Países Bajos y piloto de Red Bull. Asimismo, ya se había suspendido la venta de entradas para ese GP y la FIA había advertido que “seguiría muy de cerca el desarrollo de la situación”. Ahora, el comunicado le dio el toque final a la sede de Sochi.

En este contexto, Nikita Mazepin, piloto ruso de Haas, participó este viernes en la jornada final de prácticas de la Fórmula 1 en Montmeló, España, pero el coche no lució como siempre. No se vio un auto“ruso” en la pista. En cambio, Haas presentó el VF-22 con una marca blanca lisa para el tercer y último día de pruebas, tal como el equipo había anticipado en un comunicado. Y ese cambio se extendió a los buzos de los pilotos ya los camiones de la organización que tiene sede en Carolina del Norte y que está afrontando las evaluaciones en la pista de su recientemente presentado modelo para esta temporada. El único matiz fue el rojo y el azul dominantes en los alerones.

Por otro lado, Mazepin no brindó conferencia de prensa, una manera de resguardarse ante el conflicto que involucra a su país y amenaza al mundo. Además, el monoplaza de Haas no exhibió el logo de su principal sponsor, la empresa de fertilizantes químicos Uralkali, propiedad del padre de Nikita, Dmitry.

La situación del piloto ruso es incierta, de cara a la nueva temporada de F1. El director de la escudería, Gunther Steiner, hizo su primera aparición ante los medios de comunicación desde que se tomó esa decisión y explicó que el desenlace de la situación pasaría por las ramificaciones legales la próxima semana. “Lo retiramos ayer, tenemos que resolver todo el tema legal, del que no puedo hablar, la semana que viene”, dijo Steiner. “Hasta el momento, he dicho que no lo vamos a usar. Tomamos la decisión con nuestros compañeros de equipo. Esto es lo que vamos a hacer. Tengo que trabajar en el resto la próxima semana”.