Fórmula 1 2026: cuándo es la próxima carrera

La Fórmula 1 atraviesa un receso inesperado y forzado por la suspensión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y, después de las tres primeras fechas en Australia, China y Japón; el certamen se reanudará a principios de mayo en Miami.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió, a partir de la situación entre Estados Unidos e Israel contra Irán que se extendió a otros países de la zona, suspender las fechas cuatro y cinco. La determinación no solo radica en la peligrosidad de circular y establecerse en un área de guerra, sino también a la complejidad logístca que hubiese signifcado para las 11 escuderías y 22 pilotos llegar hasta los circuitos.

Esta temporada el circuito de Bahréin fue sede de las prácticas de pretemporada Altaf Qadri - AP

La F1 se reiniciará el fin de semana del domingo 3 de mayo y lo hará con una carrera relativamente nueva porque el GP de Miami se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

Ganadores del GP de Miami

2022: Max Verstappen (Países Bajos).

2023: Max Verstappen (Países Bajos).

2024: Lando Norris (Gran Bretaña).

2025: Oscar Piastri (Gran Bretaña).

Mercedes domina la temporada 2026 de la F1: se llevó los tres GP que se disputaron hasta el momento MARTIN KEEP - AFP

Con sus victorias en China y Japón, Kimi Antonelli (Mercedes) domina la tabla de posiciones de pilotos de la temporada 2025 y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo con 19 años. El italiano tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), que el domingo 26 de abril hará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. Pierre Gasly, su compañero de equipo, consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, los pilotos de Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1 MARTIN KEEP - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes - 135 puntos

Ferrari - 90

McLaren - 46

Haas - 18

Alpine / Red Bull - 16

Racing Bulls - 14

Audi / Williams - 2

Cadillac - 0

Aston Martin - 0



