Con Pechito López como estrella y Ferrari como favorito, se pone en marcha el Mundial de Resistencia

La guerra en Medio Oriente entorpeció los calendarios del automovilismo internacional. Provocó la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita de Fórmula 1, y también el aplazamiento del comienzo del Mundial de Resistencia (WEC), que tuvo que modificar el escenario de inicio de la temporada. Los 1812 kilómetros de Qatar eran la carrera que daría luz verde, pero el conflicto bélico trasladó el comienzo del 28 de marzo al 18 de abril y a otro escenario: las 6 Horas de Imola, en el autódromo Enzo y Dino Ferrari, enmarcarán el pistoletazo. José María Pechito López es el representante argentino y volverá a ser parte de la clase LMGT3, con un Lexus que alista Akkodis ASP Team, mientras que Ferrari se repite como el equipo por vencer en Hypercar, la división reina del WEC.

En 2019, las 4 Horas de Silverstone constituyeron la última vez que el Mundial de Resistencia se puso en marcha en Europa. Este martes, con el Prólogo, Imola empezó a deshojar la nueva temporada, enseñando a Ferrari como la guía en Hypercar, mientras que en la LMGT3 el trinomio que conforman Pechito López, el austríaco Clemens Schmid y el rumano Razvan Petru Umbrarescu marcó el 15º registro.

A pocos días de cumplir 43 años (el 26 de abril), el cordobés es el piloto estelar de la tripulación. En el Prólogo quedó detenido en la leca en la curva de Acqua Minerale, se recompuso y dejó el auto por detrás de su compañero francocanadiense de garaje en Akkodis Esteban Masson, de 21 años, que es un discípulo de Pechito, de cuando compartieron coche en el WEC en 2024.

Presentación de los Lexus de la clase LMGT3 que prepara Akkodis; a la derecha, Pechito López, que está próximo a cumplir 43 años. X.com

Entre los rivales, el bicampeón del Mundial de Resistencia tendrá a Logan Sargeant (aquél a quien reemplazó Franco Colapinto en Williams en 2024 en Fórmula 1), del Proton Competition, equipo que alistará a dos Ford. El trinomio que compone López logró dos victorias en las ocho carreras de 2025, y aunque los nombres se repiten hay situaciones que modifican el escenario: las cubiertas que presentará Goodyear, el proveedor, aparecen como un contratiempo para el modelo Lexus.

Los autos que tienen motor delantero lograban la temperatura del neumático con mayor facilidad y rapidez que los coches de motor trasero, pero en 2026 el compuesto para asfalto rugoso no será parte de los contenedores que recorrerán cuatro continentes. Los vehículos japoneses –Lexus es un producto de Toyota–, al igual que el Aston Martin Vantage, tendrán que reacomodarse ante la nueva contingencia.

Ferrari: el dominio que amenaza continuar

Bicampeón en Hypercar, Ferrari consigue en el WEC los éxitos que se le demoran en la Fórmula 1. La Scuderia es ganadora de las tres últimas celebraciones de las 24 Horas de Le Mans, y desea marcar el pulso en la nueva temporada. En el Prólogo ocupó las tres primeras posiciones, con las dos unidades oficiales y la del equipo privado. Una victoria en el Enzo y Dino Ferrari desataría una fiesta en Maranello. La estructura mantiene las tres tripulaciones: Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, con el N° 51; Miguel Molina, Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco, con el 50, y Robert Kubica, Ye Yifei y Philip Hanson, con el 83, que luce de amarillo y es el último vencedor en Le Mans.

Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi conforman el trinomio del N° 51, uno de los coches del modelo 499P con el que Ferrari pretende extender la supremacía. www.fiawec.com

“En 2025, a pesa de la victoria en el campeonato, cometimos algunos errores a lo largo de la temporada y recibimos varias penalizaciones. Son aspectos que debemos tener en cuenta para el futuro. Ser campeón del mundo con Ferrari era el sueño desde niño, y aunque queremos repetir sabemos que no será fácil. Los rivales volverán a la pista con el objetivo de derrotarnos”, señaló Giovinazzi.

El modelo 499P no utilizó los comodines de desarrollos desde la carrera de Brasil de 2024, y el auto que se presentará en la grilla no será el mismo que arrolló el año pasado. “La FIA decidió volver a medir los coches en un nuevo túnel de viento, en Estados Unidos, lo que supone un reposicionamiento del 499P en la ventana de rendimiento. Como consecuencia, tenemos una nueva aerodinámica: se trabajó en la parte inferior del auto para lograr los objetivos de resistencia y carga aerodinámica que exige el reglamento. Esperemos descubrir el equilibrio con rapidez”, anunció Antonello Coletta, el exitoso ingeniero y responsable de Ferrari en el WEC.

La salida de Porsche es la baja destacada del calendario, y la ausencia de un equipo oficial recortó las oportunidades del equipo privado Proton, que no contará con Nicolás Varrone. El argentino se limitará a competir en la Fórmula 2 y en la clase LMGT3 de IMSA (Estados Unidos). El total de autos en Hypercar será de 17, con el ingreso del modelo Genesis, de la marca surcoreana Hyundai, y Toyota se presenta como el principal adversario de Ferrari.

Mediante el modelo TR010, la automotriz japonesa anhela recuperar el cetro con dos tripulaciones de experiencia: Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Rio Hirakawa, con el auto N° 8, y Mike Conway, Kamui Kobayashi y Nick de Vries como conductores del N° 7. BMW, Alpine, Peugeot, Aston Martin y Cadillac son las restantes marcas que pulsearán por la gloria en el Mundial de Resistencia.